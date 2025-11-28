MAMA／BOYNEXTDOOR成員拿小抄上台！超流利中文：盼度過難關 全場驚呆

記者王培驊／台北報導

BOYNEXTDOOR成員 JAEHYUN（左三）用流利中文向香港慰問。（圖／翻攝自Mnet Plus）

2025年MAMA頒獎典禮（2025 MAMA Awards）於11月28日在香港啟德體育園主場館舉行，這也是典禮暌違七年重返香港。由於香港宏福苑26日大火造成重大傷亡，頒獎典禮雖如期舉辦，但整體氛圍大幅降溫，舞台從歡慶轉為哀悼與節制。典禮開場，主持人朴寶劍含淚登台，代表全場向火災罹難者致哀，並帶領現場默哀約30秒，現場肅穆無聲。典禮中，多組藝人透過舞台向香港致意，其中男團BOYNEXTDOOR成員 JAEHYUN（明宰鉉） 的表現也受到關注。

在BOYNEXTDOOR獲獎時，明宰鉉拿起手中的小抄，表示想對現場和觀眾說幾句話。他一開口就用流利中文向香港火災受災戶致意：「我們一直牽掛著在火災中受到影響的人們，希望大家早日度過難關，盡快恢復正常生活，大家都平平安安。」語氣真摯、態度誠懇，獲得全場觀眾和網友一致讚賞。

這也呼應了本屆MAMA對典禮氛圍的調整：主持人、表演藝人均需以沉穩、真摯的態度呈現，避免主動引導觀眾大聲尖叫，開場與結尾發言降低調性，舞台歌詞與表演設計也緊急修改，以「安靜、溫暖、傳遞希望」為主軸。RIIZE成員Anton（李燦榮）則以全廣東話發表Fan’s Choice大賞得獎感言，也讓網友大讚「超有誠意的慰問」。

