MAMA／i-dle、MEOVV改歌詞「悼香港大火」 朴寶劍演出直接取消

南韓年度音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》睽違7年重返香港，昨（28）及今日在啟德體育園區舉行。因應26日香港大埔宏福苑發生嚴重火災造成多人傷亡，典禮以低調莊重方式進行，演出嘉賓皆穿黑白服裝，並取消煙火及爆破特效。女團i-dle與MEOVV作為表演嘉賓，皆對原定舞台做出調整，以示對罹難者與家屬的哀悼。

i-dle昨（28）日獲得「Fans' Choice 粉絲選擇獎」，並在上台致詞時表達對罹難者與家屬的哀悼。（圖／翻攝自Mnet Plus）

昨（28）日獲得「Fans' Choice 粉絲選擇獎」的i-dle，在演出歌曲〈Good Thing〉時，為表達對罹難者與家屬的哀悼，刻意避唱歌詞中「Burn（燃燒）」及「Good Thing」的部分，舞蹈動作也將原本比大拇指的手勢改為握拳，胸前別上黑絲帶以示尊重。中國成員雨琦在台上致詞時以中文哀悼香港火災，呼籲觀眾「盡自己的一份心力」，隊長小娟則提及香港火災受害者，並祈願災區能早日平安。

YG娛樂王牌製作人Teddy打造的新人女團MEOVV原定演出歌曲〈Burning Up〉，將整首歌改為〈Turn It Up〉，演出服裝全黑，舞台設計與燈光也特別強調莊重與安全，細節之處被粉絲與觀眾稱讚十分用心，呈現慎重的演出氛圍。

女團MEOVV原定演出歌曲〈Burning Up〉，直接將整首歌改為〈Turn It Up〉。（圖／翻攝自IG @mnet_mama）

同樣因應哀悼氣氛，Mnet選秀節目《BOYS II PLANET》出道的新人組合ALPHA DRIVE ONE（簡稱ALD1），原本預定在此次MAMA初舞台演出他們的選秀主題曲〈HOLA SOLAR〉，不過因歌曲涉及過多「火」相關元素，此曲演出最終取消。

此外，朴寶劍與舞蹈劇組BUMSUP，以及BOYNEXTDOOR與演員崔代勳原本策劃的舞台《HEAR MY ROAR, UH-HEUNG》，原本旨在傳遞快樂能量，但為哀悼災難受害者，也已全部取消。

Mnet選秀節目《BOYS II PLANET》出道的新人組合ALPHA DRIVE ONE在MAMA首度登台，選秀主題曲因火元素過多被取消。（圖／翻攝自IG @mnet_mama）

