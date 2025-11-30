MAMA／GD唱完壓軸罕動怒「回嗆1符號」！舞台上翻白眼全被拍

娛樂中心／游舒婷報導

「2025 MAMA Awards」頒獎典禮今年在香港舉辦，雖然碰上香港大火多了許多限制，但是出場的藝人仍盡力帶來精采表演。韓國天王G-DRAGON（GD）就在最後一天帶來壓軸演出，未料音響卻發生意外，而GD也在台上露出無奈表情，更在事後透過回覆表情符號的方式發聲。

GD在舞台上頻頻調整耳機、面露不悅。（圖／取自MAMA YouTube）

G-DRAGON在MAMA最後一天的頒獎典禮上擔任壓軸，不過疑似因為設備異常的關係，讓他聽不到自己的聲音，表演期間不斷把耳機拿下，臉上明顯露出不悅的表情，全被攝影機拍下。

盤點GD表演時的狀況，先是疑似耳機和收音問題，導致直播呈現的聲音相當糟糕，GD本人也受到影響，頻頻扭動脖子、聳肩、翻白眼，也將眼神看向後台，表情明顯不悅；另外還有粉絲拍到，GD演唱〈無題〉前趁空檔在一旁喝水，主辦卻突然播出前奏，讓他只能趕緊放下手上的水跑回舞台。

主辦頻頻出包，不僅在舞台上感受到明顯不耐煩，GD事後也到MAMA官方Instagram發聲，可以看到他在貼文下貼出一個「倒讚」貼圖，直接表達自己的不滿，有粉絲看到紛紛幫他說話、指責主辦的疏失。

GD事後到MAMA帳號留言。（圖／取自IG）

而今年GD除了擔任壓軸，也拿下「年度最佳藝人」大賞，領獎時更是遇到明年「會跟自己的團員來玩」，暗示BIGBANG將合體回歸，讓現場粉絲聽了爆出尖叫聲。

