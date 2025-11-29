MAMA／GD壓軸登台炸翻全場！獻唱〈無題〉惹淚 獲大讚：像替受災者祈福

記者王培驊／綜合報導

GD壓軸登上MAMA頒獎典禮表演，瞬間把現場氣氛炒熱。（圖／翻攝自 Mnet Plus ）

2025 年 MAMA 頒獎典禮連續兩天在香港啟德體育園登場，第二天壓軸由 G-DRAGON（GD）登場，一口氣帶來〈DRAMA〉、〈HEARTBREAKER〉與〈무제(無題) (Untitled, 2014)〉三首經典歌曲，把現場氣氛推到最高點。GD 一上台就氣勢全開，結束第一首〈DRAMA〉後，〈HEARTBREAKER〉更特別以 Beatbox 版本重新呈現，甚至邀請到曾獲得「亞洲 Beatbox 公開賽冠軍」Wing 現身同台合作。兩人以節奏、聲音碰撞出的舞台效果讓粉絲驚呼連連，彷彿直接把頒獎典禮變成 GD 的個人演唱會。

GD邀請到Beatbox冠軍Wing同台合作。（圖／翻攝自Mnet Plus）

真正讓全場安靜到屏息的，是最後一首〈무제(無題) (Untitled, 2014)〉。當唱到「就算只能在夢裡跟你見面」、「只祈禱著你能回來」等歌詞時，GD 雙手合十、握著麥克風的畫面格外動人，也被不少粉絲解讀是在把這首歌獻給日前香港火災的受災者，希望用歌聲傳遞力量。

GD演唱到〈無題〉時，台下不少粉絲都聽哭。（圖／翻攝自Mnet Plus）

有網友就感性留言：「這首歌放在現在真的很適合，也很傷感。」甚至還有人提到：「有傳言說 GD 把原訂要表演的〈too bad〉改成了〈無題〉。」而歌迷也在網路上感謝 GD 悄悄捐出 100 萬港幣，稱讚他的溫柔與善意「不只在台上」。更有粉絲留言分享〈無題〉的中文歌詞，像是「只是祈禱著你回來，對不起」、「求求你，就只有一次也好」、「即使在夢中也想與你相見」等句子，再度讓不少人看完鼻酸。

