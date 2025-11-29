MAMA／GD奪年度藝人大獎！拋震撼彈「BIGBANG將回歸」 嗨喊：不再孤單

記者王培驊／綜合報導

GD獲得年度藝人大獎。（圖／翻攝自 Mnet Plus ）

南韓年度盛事「2025 MAMA Awards」28、29 日在香港登場，天王 GD（G-DRAGON）於第二天壓軸亮相，不只帶來震撼舞台，更拿下「年度最佳藝人」大賞，氣勢完全回到巔峰。他上台領獎時，直接對粉絲拋出重磅喜訊：「明年是 BIGBANG 出道 20 週年，我會跟我的夥伴們一起來玩！」當場引爆全場尖叫，意味著 BIGBANG 將再度合體回歸，也等於替 2026 MAMA 投下一顆震撼彈。

GD休息多年，2024 年底透過 MAMA Awards 正式復出，如今一年過去便奪下大獎。他登台感言時提到香港宏福苑大火，難掩心情沉重：「今天既是開心，也是悲傷的一天，各種情緒交錯。」他同時感性表示，能在 MAMA 30 週年、由自己多年敬仰的偶像周潤發手中接下獎座，「真的非常榮幸，也謝謝大家，我愛你們。」而頒獎人周潤發在 GD 上台後，先牽起他的手，再給了他一個溫暖的擁抱，畫面立刻成為網友熱議的名場面。

GD接著補充：「去年我透過 MAMA 回來，但因為很久沒有活動，心情真的複雜。明年是 20 週年，明年我不會再一個人，會跟大家一起像派對一樣玩。」一番宣告讓粉絲嗨翻，期待 BIGBANG 的 20 週年正式合體。

