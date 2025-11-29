MAMA／GD獲最佳男歌手！摯友李洙赫任頒獎人 「台上互動超甜」全場暴動

記者王培驊／綜合報導

G-DRAGON奪下MAMA的最佳男歌手獎。（圖／翻攝自Mnet Plus）

2025 MAMA 頒獎典禮連續兩天在香港啟德體育園舉行，今年雖然因宏福苑的大火事件讓整體氛圍低調許多，但台上的暖心畫面仍讓粉絲相當感動。最佳男歌手由GD（G-DRAGON）拿下，而更讓人融化的，是他與多年好友李洙赫在台上的互動。

幫GD頒獎的嘉賓正是他的摯友李洙赫。（圖／翻攝自Mnet Plus）

GD被唸到名字後上台，一看到洙赫便先深深鞠了一個大禮，禮數滿分。李洙赫也立刻彎腰回敬，兩人像在比誰更有禮貌，畫面意外地很可愛。接著GD笑著伸出手和洙赫握手，才從他手中接過獎盃，展現十年好友的默契。GD在感言中特別提到：「真的很感謝。成員、家人、朋友都很謝謝。從李洙赫演員手中拿到獎已經是第二次了。」

其實GD與李洙赫從時尚圈認識後就一拍即合，兩人同為1988年出生，又一起在YG度過多年時光，私下經常聚會、互相調侃。李洙赫更是GD的「忠實應援王」，不但常常現身演唱會，去年GD在台北開唱時，他連續到場支持，還在社群上PO照替兄弟打氣。兩人的友情不只深，也很可愛。常常在社群上互開玩笑、曬聊天記錄，被網友笑說根本像在演「真人版友情綜藝」。這次在MAMA舞台上的小互動，再次讓粉絲看見他們那種自然又真摯的陪伴感。

