MAMA／GD獲獎上台「一開口先致哀」！沉痛喊話：希望把力量傳遞給大家

娛樂中心／綜合報導

GD在MAMA頒獎典禮上獲得最佳最佳男子個人舞蹈表演。（圖／翻攝自Mnet Plus）

「2025 MAMA Awards」第二日今晚在香港登場，韓流天王GD（G-DRAGON，權志龍）一現身就成為全場焦點。他頂著一頂超吸睛的巨大毛帽走上頒獎台，以歌曲《TOO BAD (feat. Anderson .Paak)》拿下本日第一個揭曉的獎項「最佳男子個人舞蹈表演」。

GD上台領獎時先向受災的人們致意。（圖／翻攝自Mnet Plus）

一開口，GD沒有先談自己，而是語氣沉重地提到香港日前的大火災難，向所有受影響的市民致意：「突如其來的噩耗讓大家很痛心，我能說的安慰其實很有限，但希望大家能振作，一起加油。」

廣告 廣告

GD接著透露，他今天其實還準備了舞台演出，想把力量透過表演傳遞給現場觀眾，「我想以藝人的身份，帶給大家一點力量，所以準備了更好的舞台，希望你們期待。」粉絲光聽這句話就已經嗨翻，紛紛喊話「等不及了」。他同時也感謝一路支持他的粉絲們，「我會把這個獎當作你們給我的禮物，之後會更加努力。」整段致詞沉穩又真誠。

更多三立新聞網報導

苗可麗片場暴怒！「發飆斥責安心亞」超驚人 她苦笑：這角色太難忍

國民爺爺「病床上最後畫面」曝光！左眼看不見超虛弱 仍喊：想繼續演戲

MAMA男團跑去香港迪士尼！「插隊被抓包」又制止拍照 她怒揭超扯行徑

《Signal信號》趙震雄爸爸離世！「與肺癌多年抗戰」不敵病魔 享壽76歲

