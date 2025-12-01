MAMA ／GD、周潤發睽違10年重現世紀同框！「這句話」藏BIGBANG玄機
記者陳宣如／綜合報導
南韓音樂盛事《2025 MAMA AWARDS》29日於香港落幕，壓軸頒獎階段由香港巨星周潤發登台，將「年度最佳藝人」獎項頒給GD（G-DRAGON）。兩人牽手上台的畫面在典禮結束後迅速成為社群焦點，周潤發隨GD音樂節奏輕鬆擺動的片段亦被粉絲大量轉傳，形成當晚最受關注的同框之一。由於周潤發曾在2015年為BIGBANG頒發年度大獎，網路上也出現不少將兩次典禮畫面並列討論的文章。
在頒獎典禮上，GD登上台領取「年度最佳藝人」大獎。領獎過程中，他與周潤發短暫互動，兩人牽手擁抱並完成頒獎流程。GD隨後在舞台上發表感言，談及典禮所在地近期的重大事故，表示：「今天既是開心，也是悲傷的一天，各種情緒交錯。」他也提到能在MAMA 30週年活動，由自己敬仰多年的偶像周潤發手中接下獎項，「真的非常榮幸，也謝謝大家，我愛你們。」相關片段在典禮後持續被網友截取分享。
在致詞後段，GD提到BIGBANG未來動向，表示：「明年是20週年，明年我不會再一個人，會跟大家一起像派對一樣玩。」該句被粉絲視為對團體活動的預告，引發熱烈討論。
周潤發曾於2015年的MAMA頒獎典禮上，為BIGBANG頒發年度藝人獎，並與PSY即興同台跳〈江南Style〉，成為當年的代表性片段之一。2025年，周潤發再次登台，將「年度最佳藝人」頒給重返舞台的GD。不少粉絲將兩次典禮畫面對照，稱之為「跨越十年的同框」，並將今年兩人在舞台上的相遇視為歷史性的一幕。
此外，GD在當晚表演中對歌曲做出特別安排，以表達對香港火災事件的哀悼。他重新編排了〈DRAMA〉、〈HEARTBREAKER〉與〈無題〉三首作品，並加入知名BEATBOX藝人WING的串場演出，使表演兼具藝術性與悼念意味。在〈無題〉演唱時，GD刻意以雙手合十的姿勢演繹，舞台螢幕採黑白色調作為背景，並在歌詞中避開「burn burn」（燃燒）的部分，只保留中文「你問我愛你有多深」一句，藉此向受災民眾表達關注與祈福。GD當晚也選擇穿著低調黑色西裝，與舞台氛圍相呼應，使整段表演成為典禮後廣受網友轉發與討論的焦點。
