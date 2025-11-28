MAMA／RIIZE獲獎「他全程廣東話慰問」！全員戴絲帶：獻給需要安慰的人

記者王培驊／綜合報導

RIIZE 本日獲得MAMA的Fan’s Choice大賞，全員都在服裝上佩戴黑色哀悼絲帶。（圖／翻攝自Mnet Plus）

「2025 MAMA Awards」今（28日）在香港登場，在宏福苑大火造成重大傷亡的沉重氛圍下，典禮明顯降低歡慶調性。除了主持人朴寶劍開場代表全場默哀外，韓國人氣男團 RIIZE 成員 Anton（李燦榮）更因為「以廣東話發表得獎感言」引發網路大讚，被網友形容是「超有誠意的慰問」。

RIIZE 本日獲得 Fan’s Choice 大賞，Anton 上台時特地以全廣東話向香港致意。他先向粉絲道謝，接著主動提及香港正面臨沉痛時期：「多謝。重要的是，我們明白現在有許多人正經歷著非常心痛的時刻。雖然今天我們以平靜的心情接受這個獎項，但我們也想把最真摯的力量與支持，獻給所有需要被安慰的人，送上最誠懇的關懷。」語氣真摯，全場安靜聆聽。

Anton上台時特地以全廣東話向香港致意，被大讚超有誠意。（圖／翻攝自Mnet Plus）

Anton 的廣東話發音清楚完整，內容也完全扣合當前香港災情，引來不少香港觀眾感動直喊：「他真的很尊重香港」、「講廣東話超貼心」、「好真誠」。許多網友在社群留言：「李燦榮做得太好了」、「這段感言超暖」、「特別用心的 Anton」。除了言語上的致意，RIIZE 全員也在服裝上佩戴黑色哀悼絲帶，向罹難者和受災家庭表示追思與支持。

在此之前，典禮開場由朴寶劍以沉穩語氣致哀，並帶領全場默哀近30秒。他提到 MAMA 七年後再度回到香港，本應是值得期待的時刻，但在得知大埔宏福苑重大火警後，全體藝人與工作團隊都懷著沉重心情完成舞台，希望透過音樂帶來安慰與連結。在宏福苑火災至少造成128人罹難、多人失蹤的背景下，本屆 MAMA 典禮從氛圍、舞台到表演內容都以節制為主。藝人被要求避免帶動歡呼，典禮紅毯也全面取消，並加入「Support Hong Kong」追悼時刻。

