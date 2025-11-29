MAMA／Rosé拿年度歌曲獎 ENHYPEN得獎淚喊：從沒把我們當商品！

記者陳宣如／綜合報導

南韓年度指標性音樂盛典「2025 MAMA AWARDS」相隔7年再次於香港舉行，首日典禮於28日在啟德體育園區登場，其中兩項大賞分別由BLACKPINK成員Rosé與ENHYPEN獲得。Rosé以〈APT.〉拿下「年度歌曲」，以預錄影片手持獎座向粉絲致謝；ENHYPEN則抱回出道近五年來首座大賞「年度粉絲選擇獎」，多名成員在上台後情緒激動哽咽。兩段畫面於典禮播出後迅速成為粉絲討論焦點。

〈APT.〉自推出後在全球維持高熱度，今年於MAMA首日獲頒「年度歌曲」。（圖／翻攝自X平台 @MnetMAMA）

〈APT.〉自推出後在全球維持高熱度，今年於MAMA首日獲頒「年度歌曲」。因正值新加坡巡演，Rosé以預錄方式現身領獎，手持獎座向粉絲致謝：「我要衷心感謝所有在過去一年給我無限愛意的粉絲們。」她同時也向合作夥伴Bruno Mars分享得獎消息：「火星人，我們在MAMA頒獎典禮上得到年度歌曲獎了！」影片於典禮播出後迅速被粉絲截圖與轉傳，成為社群上討論度極高的片段。

因正值新加坡巡演，Rosé以預錄方式現身領獎，手持獎座向粉絲致謝。（圖／翻攝自Mnet Plus）

另一項大賞「年度粉絲選擇獎」由出道近五年的ENHYPEN拿下。獲獎名單公布後，成員梁禎元首先大喊粉絲名「ENGENE」，情緒激動地表示感謝：「真的很非常感激我們的粉絲ENGENE，心情無法用言語表達，我們會展現更多帥氣的面貌，還有謝謝製作人房時爀，從來沒有把我們視為一件商品或商業工具，而是把我們所有成員當作一個個真正的人來尊重、支持」；朴成訓則提到「看到禎元哭，我也想哭了，但我稍微忍住了，2天後就是我們的5週年紀念日，我會將它視為這是ENGENE送給我們的禮物」；金善禹上台後數度哽咽，他提到「一被喊到名字時，眼淚就不自覺掉下來了，我心想我是可以站在這個位置上的人嗎」，並回憶團體一路以來的歷程，因情緒激動一度無法順利將話說完。多位粉絲在網路上留言表示被團員的真摯反應打動。

成員梁禎元首先大喊粉絲名「ENGENE」，情緒激動地表示感謝。（圖／翻攝自Mnet Plus）

ENHYPEN由梁禎元、李羲承、朴綜星、沈載倫、朴成訓、金善禹與西村力7人組成，自2020年11月30日出道以來已累積顯著國際人氣。本次ENHYPEN除獲得大賞「年度粉絲選擇獎」外，也同時獲得「Fans' Choice Top10 男團」及「TELASA全球喜愛藝人」，成為首日拿下三項獎座的團體。此次在MAMA的成果被許多粉絲視為團體的重要里程碑。

出道近五年的ENHYPEN首次拿下大賞「年度粉絲選擇獎」。（圖／翻攝自X平台 @MnetMAMA）

典禮首日亦受到外界關注的另一面，是香港日前發生重大火災事故，多組受邀藝人在領獎或表演前以中文或粵語向受害者致意，讓典禮過程增添沉重而敬意的氛圍。活動將於今（29）日進行第二日頒獎，更多獎項與演出將陸續揭曉。

