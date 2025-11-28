MAMA／SJ來了！4首神曲串燒超狂 利特告白粉絲「是20年奇蹟」全場聽哭
記者王培驊／綜合報導
2025 MAMA Awards 今（28日）在香港啟德體育園登場，南韓「韓流帝王」SUPER JUNIOR 暌違多年踏上 MAMA 舞台，一連帶來〈Express Mode〉、〈Mr. Simple〉、〈BONAMANA〉、〈Sorry, Sorry〉四首神曲串燒，全場瞬間變成藍海主場，觀眾熱情尖叫，氣勢完全不輸新生代，舞台依舊帥到炸裂。
不過，本屆典禮因香港宏福苑大火造成重大傷亡，全場在歡呼與悼念的交錯情緒中進行。SJ 在演出後登台領取「Inspiring Achievement」獎項，再次掀起一波高潮。成員們發表感言時語氣沉穩卻真摯。隊長利特表示：「我們20年來一起經歷許多開心與傷心的時刻，以前覺得拿第一名很重要，但現在更重視能和粉絲走得長久。希望在『愛』的名字下，繼續創造奇蹟。謝謝世界各地的ELF，我們愛你們。」
始源也向香港火災受災戶致意：「向在這次災難中受到巨大衝擊的所有人致上深深哀悼，願大家都能平安，早日得到修復與力量。」他感性表示，能一起走過20年，本身就是奇蹟，「想告訴大家，你們從來不是一個人。」利特最後還笑稱：「今天的MAMA藝人陣容沒有90年代出生的，而我們SUPER JUNIOR也沒有。我想，這也是一種奇蹟。」幽默讓現場瞬間暖了起來。
