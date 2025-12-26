MAMAMOO日月CP耶誕在台合體！玟星揪頌樂密謀明年來小旅行

玟星（右）曝與頌樂將私下規劃台北小旅行。（DJB X FU Entertainment提供）

韓國女團MAMAMOO成員頌樂（Solar）與玟星（Moonbyul）組成的小分隊MAMAMOO＋昨（25日）在Legacy TERA舉辦「DJB X MAMAMOO＋ Christmas Party」陪粉絲度過溫馨又熱鬧的耶誕夜。玟星也透露，私下已與頌樂規劃明年在台灣的小旅行，包含逛街與品嚐美食，笑說這是屬於她們的秘密行程，活動最後不忘提前送上新年祝福，應景地用中文說出「恭喜發財、紅包拿來」。

活動以歌曲〈Starry Sea〉作為開場，隨著音樂響起，MAMAMOO＋ 驚喜登台，頌樂率先向粉絲打招呼：「大家好，我是頌樂，耶誕快樂！」玟星接著表示：「大家好，我是玟星，Merry Christmas！」談到能在聖誕節當天與粉絲相聚，頌樂坦言「真的很開心，也覺得非常心動」，玟星也分享，一想到能和大家一起度過這一天，就知道一定會是非常愉快的一天，台下歌迷熱情回應，氣氛瞬間升溫。

玟星（左）與頌樂開心與台灣粉絲過耶誕節。（DJB X FU Entertainment提供）

而2人今年多次以個人身份來台，頌樂於11月底站上TICC開唱，玟星本月20日也剛結束在高雄流行音樂中心舉辦的演唱會，與台灣的淵源格外密切，主持人原本準備詢問「多久沒來台灣」，忍不住改口成「這次又這麼快回來台灣？」引發全場笑聲，玟星也開玩笑表示：「我到底什麼時候來的？」並笑著補充自己上週才剛在高雄舉辦完演唱會，頌樂則接話說「我好像也沒有很久」，回憶自己上個月底才在台北開唱，也透露最近都在準備從這個月開始的音樂劇《Sugar》的演出。

演出段落中，2人各自帶來個人舞台，頌樂演唱〈Blues〉、玟星獻唱〈Goodbyes and Sad Eyes〉，隨後再合體演唱經典歌曲〈Um Oh Ah Yeh〉，熟悉旋律一響起，立刻點燃全場氣氛。遊戲互動同樣成為全場亮點，在「與eSIM一起出發的虛擬旅行」環節中，頌樂抽到「台灣」時，則分享自己抵達後品嚐了滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶，直言非常喜歡台灣料理。若能在雪梨歌劇院前演出，她則選擇與9m88合作的〈Floating Free〉，並分享歌曲所傳達的意義是「即使身處遠方，心的距離依然很近」。

玟星則被問到「首爾必去的三個景點」時，笑答弘大、聖水與梨泰院，並透露梨泰院這個地名也曾出現在自己的歌曲中。談到台灣美食，她表示喜歡拔絲地瓜與珍珠奶茶，並笑說其實自己偏好奶茶，頌樂聽後立刻打趣表示自己的珍珠奶茶常常被玟星喝掉。當玟星抽到「歐洲」時，則坦言若能和家人一起旅行，會更想先去夏威夷，還笑說因為身為姊姊的頌樂一直推薦，甚至連旅遊書都幫她準備好了。

其中「表情符號模仿賽」更掀起現場笑聲，兩人依照螢幕上的表情符號即興模仿，也順勢分享私下最常使用的 emoji，玟星笑說自己最常用「愛心手勢」，頌樂則偏好「雙手張開、燦笑」的表情符號。此外，活動也特別安排 DIY 環節，兩人親手製作護照套與姓名吊飾送給台下幸運粉絲，誠意十足。

而在演唱最後一首歌前，2人也分享了接下來的計畫。頌樂表示，自己2025年頻繁來到台灣，2026年也希望能持續帶來新的音樂作品與不同舞台，認真回饋一路支持的粉絲，玟星則透露巡迴演出仍有多個城市待完成，未來將在世界各地呈現更精彩的舞台。面對粉絲笑喊「365天都要在台灣」，兩人也幽默回應雖然無法天天報到，但會努力讓大家感覺像是「365天都在一起」。

