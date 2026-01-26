MAMAMOO玟星北流甜寵千粉 3/14攬頌樂「K-WONDER」再見面

MAMAMOO 成員玟星寵粉到不行，繞場近距離互動。（KKLIVE提供）

韓國實力派女團MAMAMOO成員玟星上週六（1/24）再度帶著個人巡迴《MUSEUM : village of eternal glow》登上台北流行音樂中心，吸引千名 SHOOTING STAR（粉絲名）到場支持。繼去年底高雄場獲得熱烈好評後，新年立刻兌現承諾返場，誠意獻唱多達 25首歌曲，將巡演倒數場次獻給台北，從南到北再次征服粉絲的心。

演唱會以電影感十足的〈Satellite〉揭開序幕，三座全面升級的巨型 LED搭配全黑帥氣造型震撼登場，接連帶來〈TOUCHIN&MOVIN〉、〈G999〉等曲，金色彩帶瞬間點燃全場氣氛。玟星一開場便以中文向粉絲示愛，大方告白「我很想你們」、「台北真的太棒了」，更連喊三次「新年快樂！」讓現場洋溢溫馨氛圍，也笑說為了聽清楚粉絲應援聲，特別準備了不同音響設備，清楚到像在「講電話」。

安可時玟星驚喜從觀眾席現身，繞場近距離互動，甚至坐進粉絲懷裡獻唱，並加碼近半小時「和玟星卡啦 OK」開放點歌，將北流化身大型KTV。最後她與粉絲約定「會成為更帥氣的姊姊再回來」，而驚喜不只如此，玟星也將與頌樂以 MAMAMOO+ 小分隊之姿，於3月14日登上《2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》，不到兩個月又能見面，讓粉絲興奮直呼「根本睡不著」。

