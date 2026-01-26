MAMAMOO玟星北流開唱超寵 走進觀眾席「坐粉絲腿上唱歌」

韓國實力派女團MAMAMOO成員玟星，24日再度帶著個人巡迴《MUSEUM : village of eternal glow》來台開唱，吸引千名SHOOTING STAR（粉絲名）到場支持。繼去年底於高雄流行音樂中心演出獲得熱烈好評後，她新年立刻兌現承諾返場，登上台北流行音樂中心，誠意獻唱多達25首歌曲，將巡演倒數場次獻給台北粉絲。

「灶咖女團」玟星身穿勁裝，魅力席捲北流 。（圖／KKLIVE提供）

以電影般唯美〈Satellite〉揭開序幕，搭配全面升級三座華麗巨型LED，玟星身穿一席帥氣全黑勁裝氣勢登場，一連帶來〈TOUCHIN&MOVIN〉、〈G999〉(Feat. MIRANI)等作品，搭配噴射金色彩帶瞬間點燃全場。

開場玟星就大秀中文，甜撩粉絲說：「我很想你們」、「台北真的太棒了」，更用中文搶先拜早年，連喊三次「新年快樂！」讓現場氣氛格外溫馨。為了與粉絲「雙向奔赴」、聽清楚大家應援聲，玟星分享這次特別準備了不同的音響設備，笑說清楚到像是在和粉絲講電話，也忍不住讚嘆台北粉絲應援聲真的超大聲，更透露下載了語言軟體學中文。

玟星大秀中文連喊三次「新年快樂」，親切互動溫暖台北粉絲 。（圖／KKLIVE提供）

演出再掀高潮，玟星送上飛吻，千萬點聽的性感舞曲〈Shutdown〉(Feat.Seori)前奏一下，立刻引爆全場，招牌「椅子舞」引起粉絲高分貝尖叫，與舞者貼身熱舞火力全開。緊接著是人氣單曲〈DRIP〉、〈SELFISH〉(Feat. SEULGI)以及〈C.I.T.T〉(Cheese in the Trap)，玟星更走上延伸舞台，展現俐落且氣場十足的舞蹈，將氣氛推至最高點。

隨後玟星換上運動感賽車造型，帶來新專輯《laundri》中〈Goodbyes and Sad Eyes〉等歌曲連發。除了動感演出，玟星亦展現抒情細膩一面，以完美唱功演唱〈Over You〉與〈Trying to Say Goodbye〉，讓粉絲沉浸其中。身為MAMAMOO主饒及舞台魅力擔當，特別準備Rap串燒（Rap Medley），將16首歌曲經典饒舌段落一次呈現，粉絲直呼聽得過癮。

玟星換上運動感賽車造型，帶來新專輯《laundri》歌曲連發 。（圖／KKLIVE提供）

緊接著〈Memories〉在全場動人的合唱聲中，進入正式節目尾聲；而演唱〈Da Capo〉時，玟星更加碼應援邀請全場粉絲一起「小狗汪汪叫」，搭配可愛手勢舞蹈，與粉絲互動玩得不亦樂乎。

以霸氣寵粉著稱的玟星，安可時以一身嘻哈潮服從觀眾席驚喜現身，繞場一圈近距離與粉絲互動，送上滿滿飯撒，甚至直接坐進粉絲懷裡唱歌。獻上幾近半小時招牌環節「和玟星卡啦OK」開放粉絲現場點歌，與玟星默契接唱，瞬間將北流化為大型KTV包廂。更翻唱中文歌曲〈愛你但說不出口〉與〈看著我的眼睛說〉，最後以最新單曲〈S.O.S〉帶領全場大合唱，玟星也跟粉絲約定：「會成為更帥氣的姐姐再回來的！」為台北場演出劃下完美句點。

玟星跟粉絲約定「會成為更帥氣的姐姐再回來的」 。（圖／KKLIVE提供）

而日前經紀公司也透露在今年MAMAMOO有望再度合體推出新作品，並展開世界巡演，讓人更加期待玟星和團員之後的作品與發展，並且能在台見到四人完整體演出。

