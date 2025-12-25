MAMAMOO玟星高雄場感動落幕 台北場接力門票準備開搶

韓國女團MAMAMOO成員玟星於20日在高雄流行音樂中心舉辦個人巡迴《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow]》，吸引超過千名粉絲到場，帶來多首新作及經典歌曲改編，現場氣氛熱烈。演出圓滿結束後，玟星也宣布將於明年1月24日登上台北流行音樂中心，流星（粉絲名）們已經摩拳擦掌，準備搶票啦！

玟星高雄演唱會霸氣開場，黑色套裝展現舞台魅力。（圖／KKLIVE提供）

MAMAMOO與台灣粉絲的緣分深厚，被封為最強「灶咖女團」，玟星功不可沒。繼2024年7月後，她再次選擇高雄作為本次巡迴第四站。當天演唱會以〈Satellite〉開場，玟星身著黑色套裝霸氣登場，與八名舞者連續表演〈TOUCHIN&MOVIN〉、〈G999〉特別版本，引爆現場熱情。

玟星的帥氣表演嗨翻全場。（圖／KKLIVE提供）

她以中文親切問候粉絲，介紹演唱會主題《MUSEUM : village of eternal glow》，象徵邀請粉絲進入她的村莊，展開情緒與記憶交織的旅程。演出分為GATE、CINEMA、MARKET、LAUNDRY、MUSIC SHOP、SQUARE六大篇章，帶領粉絲體驗不同情感故事。她還向粉絲掛保證，這場演出將令人難忘。

玟星 換上賽車外套，展現帥氣多元風格。（圖／KKLIVE提供）

表演〈MOON MOVIE〉+〈DARK ROMANCE〉、〈Eclipse〉後，四張椅子登場引發粉絲歡呼，讓玟星笑喊：「你們就是變態！」接著帶來性感歌曲〈Shutdown〉，搭配貼身舞蹈讓現場嗨到最高點。在演唱〈Drip〉、〈SELFISH〉、〈C.I.T.T〉等熱門曲時，她展現俏皮一面，並走上延伸舞台與粉絲近距離互動。

玟星走到台下與觀眾近距離互動。（圖／KKLIVE提供）

中場VCR後，玟星換上賽車外套，演唱新專輯《laundri》中的〈Cotton〉、〈Goodbyes and Sad Eyes〉，以及〈Weird Day〉、〈Think About〉等多元風格作品，並以「LAUNDRY」篇章為喻，表示無論粉絲有何情感，都能在她的洗衣店被溫柔照顧，重新出發。

玟星接著深情獻唱〈Over You〉、〈Trying to Say Goodbye〉，展現高音與情感，現場粉絲如癡如醉。還有MAMAMOO的Rap Melody，讓粉絲一次聽足經典饒舌段落。她感性表示：「演唱會名稱中的『village of eternal glow』指的就是台下閃耀的SHOOTING STAR，因為有你們，我才能在舞台上持續發光。」

玟星高雄場完美落幕，粉絲不捨期待台北再會。（圖／KKLIVE提供）

正式演出以新單曲〈S.O.S〉結束，粉絲整齊應援讓玟星頻頻比讚。安可時，她穿著輕便服裝演唱〈Snow〉，走下台與粉絲互動，撒嬌萌翻全場。由於22日適逢她的生日，粉絲特別準備應援影片與台式壽桃，提前兩天慶生，讓她感動到拿手機錄下大家唱生日歌，直說：「真的不想回家！」最後「和玟星的卡啦OK」環節開放粉絲點歌，現場抽考觀眾，氣氛緊張又歡樂。演出超過兩個半小時，演唱逾20首歌，會後還有合照福利，讓全場意猶未盡。

玟星台北場將於明年1月24日舉行。（圖／KKLIVE提供）

高雄場圓滿落幕，台北場也宣告接力登場！將於明年1月24日在台北流行音樂中心舉行，門票從28日起於KKTIX及全家FamiPort開售，更多詳情可關注KKLIVE TAIWAN。

【活 動 資 訊】

🌙 演出日期：2026.01.24 (六) 18:00

🌙 演出地點：臺北流行音樂中心表演廳

🌀 啟售時間：2025.12.28 (日) 15:00

🌀 票 價：NT$5,800 / NT$4,600 / NT$3,800 / NT$3,200 / NT$2,900 (身障席) / NT$2,300 (身障席) ＊全場座席，對號入座

🌀 售票連結：kktix.link/MoonByul_26InTP

💖 粉絲福利加購，僅需 1 元，就有機會獲得「彩排」、「HI-BYE」、「1:1合照」、「1:10 團體合照」、「親筆簽名海報」、「台北場專屬小卡」等福利。

玟星台北場票價圖。（圖／KKLIVE提供）

玟星台北場福利圖。（圖／KKLIVE提供）

