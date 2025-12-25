MAMAMOO玟星高雄開唱嗆台粉「變態」 明年1月再攻北流

玟星個人巡迴「MUSEUM ： village of eternal glow」高雄場完美落幕。（KKLIVE提供）

韓國女團MAMAMOO成員玟星上週六（20日）攜個人巡迴「MUSEUM ： village of eternal glow」於高雄流行音樂中心盛大登場，帶來多首全新作品與經典歌曲的全新改編舞台，整體舞台規模再度升級，吸引超過千名粉絲到場共襄盛舉。演出圓滿落幕後，玟星也確定將於明年1月24日再度登上台北流行音樂中心。

身為實力派女團成員，玟星不僅在團體中擔任主饒舌與舞台魅力擔當，也長期參與詞曲創作，無論是氣勢十足的Hip-Hop 曲風，或是細膩動人的抒情作品，玟星皆能完美駕馭，展現豐沛且多元的創作能量，被公認為實力與魅力兼具的「全能藝人」。玟星與台灣粉絲的緣分亦相當深厚，疫情後，MAMAMOO多次在台舉辦演出、簽售會及拼盤活動，因而榮獲「灶咖女團」的稱號。

玟星在安可環節下台和粉絲近距離互動。（KKLIVE提供）

繼7月於高雄舉辦Fan Concert後，玟星再度選擇高雄作為全新個人巡迴的第4站，演唱會開場，玟星穿著黑色套裝帶來〈Satellite〉霸氣登場，並和8名舞者連續帶來演唱會特別版本的〈TOUCHIN＆MOVIN〉、〈G999〉，隨後玟星親切以中文問候，表示很想大家。整場演出共分為6大篇章，邀請粉絲們一起感受不同的記憶帶來的情感故事。玟星掛保證，這將是一場令人難以忘懷的演唱會，即使到了離別時刻，也會渴望再次相見。

在緊接著表演〈MOON MOVIE〉＋〈DARK ROMANCE〉、〈Eclipse〉之後，台上出現4張椅子，引發觀眾席傳來陣陣歡呼聲，讓玟星忍不住對台下粉絲大喊：「你們就是變態！」隨即帶來最性感魅惑的歌曲〈Shutdown〉，配合椅子和舞者的貼身舞蹈，讓現場粉絲為之瘋狂，嗨到最高點，玟星也打鐵趁熱，繼續帶來演唱會才有的〈Drip〉和更多包括〈SELFISH〉、〈C.I.T.T〉等經典熱門歌曲，展現俏皮可愛的一面，更走到延伸舞台，讓粉絲捕捉更多元面貌的玟星。

中場VCR過後，玟星換上帥氣的賽車外套，演唱收錄在新專輯《laundri》的〈Cotton〉、〈Goodbyes and Sad Eyes〉還有其他像是〈Werid Day〉、〈Think About〉等風格和情緒各異的作品，象徵在「LAUNDRY」這個章節，無論大家有著什麼樣的情感，都能在玟星的洗衣店獲得妥善照顧，洗淨之後，散發迷人的香氣，重新出發。在勁歌熱舞之餘，玟星也深情演唱〈Over You〉、〈서툰 이별을 하려해 (Trying to Say Goodbye)〉展現穩定高音與細膩情感，更有MAMAMOO的Rap Melody。

玟星將於明年1月在再登北流開唱。（KKLIVE提供）

到了安可環節，玟星唱著〈Snow〉走下台和觀眾近距離互動，由於在演唱會結束後兩天（22日），恰好是玟星的生日，在準備進行大合照時，螢幕上驚喜出現粉絲精心準備的生日應援影片和台味十足的壽桃，讓玟星忍不住拿出手機，要大家再唱一次生日快樂歌，感動直呼：「真的不想回家！」演唱會最後的招牌環節「和玟星的卡啦 OK」，開放讓粉絲現場點歌「自點自唱」，免不了玟星現場抽考，可以說是粉絲更緊張的一場演唱會。

錯過高雄場精彩演出的粉絲也不用覺得可惜，「Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM ： village of eternal glow] IN TAIPEI」將於2026年1月24日在台北流行音樂中心舉辦，門票將於28日在KKTIX官網和全家便利商店 FamiPort 全面啟售，之後更有彩排、合照、親筆簽名海報的粉絲福利加購機會，更多活動詳情，也請持續關注主辦單位KKLIVE TAIWAN官方社群。

