MAMAMOO華莎壓軸演出！侯友宜公布「1314跨河煙火秀」超強卡司 八里左岸也有得看

新北市政府今年將於跨年夜舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」，新北市長侯友宜正式公布演出卡司以及活動亮點，今年跨河煙火自20時26分開始施放，象徵2026年的到來，施放時長達13分14秒則寓意「一生一世」。侯友宜更預告，淡水漁人碼頭「星光舞台」由江振愷terry、林姮均聯手主持，並邀請韓國人氣天后MAMAMOO成員華莎壓軸演出！

新北市政府今年將於跨年夜舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」，新北市長侯友宜正式公布演出卡司以及活動亮點，今年跨河煙火自20時26分開始施放，圖為去年度淡水河跨河煙火。（資料照／記者盧逸峰攝）

每年的跨河煙火在八里左岸也會有許多民眾席地欣賞，新北市今年也特別新增八里舞台，八里左岸「星月舞台」由黃鐙輝、曾子余、梁舒涵第三度合體主持，並邀請到日本人氣創作歌手樋口愛，歡迎民眾到淡水欣賞全臺最早迎接2026年的跨年煙火。

侯友宜表示，市府團隊觀察到往年跨河煙火在淡水、八里兩岸都擁有極佳的觀賞體驗，今年特別以即將完工的淡江大橋為連結，新增八里舞台打造雙主場跨河演出。這次也特別邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊「Groupe F」操刀煙火設計，將施放60種花式、共35520發煙火，規模為歷年最多。

侯友宜也提到，跨河煙火演出邀請國內超強卡司，活動將自16時30分開始，歡迎民眾提早抵達漫遊淡水、八里欣賞古蹟景色，並於晚上欣賞璀璨煙火度過美好的跨年夜。

市府補充說明，淡水漁人碼頭「星光舞台」卡司包括YOYO家族、Ozone、張語噥Sammy、蘇慧倫、黃偉晉、新北傑出演藝團隊隨心所欲樂團feat.小男孩樂團、金曲歌王蕭煌奇和新北在地藝人李炳輝X全方位樂團，及壓軸登場的韓國MAMAMOO成員HWASA華莎。

八里左岸「星月舞台」演出陣容包括OPEN!家族、動力火車、U:NUS、梁文音、babyMINT、以莉·高露 Ilid·Kaolo、賴晏駒LAI、陳華、梁舒涵、PALLAS 帕拉斯、全球大勢新興韓國女團Baby DONT Cry，及創作演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本藝人樋口愛作為壓軸，嗨翻整晚。

