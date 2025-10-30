MAMAMOO華莎激瘦驚呆眾人！認靠「2招」狠甩10公斤 從蜜大腿變骨感線條

記者林宜君／台北報導

MAMAMOO成員華莎為新歌狠甩10公斤。（圖／翻攝自華莎IG）

韓國女團MAMAMOO成員華莎（Hwasa）近期推出全新個人數位單曲〈Good Goodbye〉回歸舞台，更因「暴瘦近10公斤」成為粉絲熱議焦點，華莎從原本健康性感、蜜大腿曲線的形象，轉變為骨感美人。

華莎這次回歸，為了符合新歌的情緒氛圍，主動挑戰體態轉型。（圖／翻攝自華莎IG）

身高162公分的華莎，過去長期維持約50公斤的體重，這次回歸為了符合新歌的情緒氛圍，主動挑戰體態轉型。華莎在節目上解釋，因為〈Good Goodbye〉是一首描寫分手與自我療癒的抒情曲，她希望藉由更纖細的身形，呈現「失戀後的孤單與脆弱」，因此特別跟教練討論，調整新的訓練策略，現在體重降至40公斤上下，明顯的外型差異也讓觀眾驚訝不已。

華沙將訓練重點放在「增肌」上。（圖／翻攝自華沙IG）

過去的華莎以具有爆發力的舞蹈著稱，肌肉線條充滿力量。這次她改變策略，將訓練重點從「增肌」轉向「雕塑線條與減脂」。她在玟星的YouTube節目中坦言：「以前我在舞台上需要爆發力，肌肉能使我跳舞時更具有張力感；不過這次推出的新歌呈現一個很細膩、很脆弱的感覺，所以在體態呈現上，我想展現那份柔軟與掙扎的感覺。」

因為有氧運動能幫助代謝、燃燒脂肪，也讓身體看起來更緊實，華莎坦言現階段的運動計畫以有氧為主，尤其跑步的比重更增加不少，華莎透露自己在家會跑大約3公里，如果去到戶外就會跑7到8公里左右。

曾被封為「吃播女神」的華莎，如今幾乎戒掉所有高油脂與重口味食物。（圖／翻攝自MBC我獨自生活）

除了運動，華莎也徹底改變飲食習慣。曾在節目《我獨自生活》中以大口吃牛腸爆紅、被封為「吃播女神」的華莎，如今幾乎戒掉所有高油脂與重口味食物，她笑說自己現在吃得沒以前多，「我甚至不吃拌飯了」，就怕鈉含量偏高的拌飯促進食慾還造成水腫。

這對熱愛美食的她來說，是相當大的挑戰，現在的華莎改採「輕食模式」，以沙拉、豆腐、雞胸肉、雞蛋為主食來源，控制鹽分與油脂攝取，避免水腫與熱量超標。粉絲們也留言力挺：「華莎永遠最美」、「不論健康型還是骨感風，她都是真實又有力量的存在」。

