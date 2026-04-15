白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
MAMAMOO華莎爆二級燙傷！「裸身踩沸水」 皮膚一度發黑
南韓女團MAMAMOO成員華莎憑藉堅強的唱跳實力以及率真性格，深受粉絲喜愛，昨（14日）登上女諧星金信英的節目，自曝曾在演出前遭二級燙傷，皮膚一度發黑，讓人心驚不已。
華莎在節目上分享燙傷經驗，表示自己在搬動加熱式加濕器時候，不慎將水撒出來，雖然沒有潑到自己身上，主要是她踩上了煮沸的水，導致燙傷立刻就醫。
此外，華莎也透露自己當時是裸體狀況，因此慶幸水沒有潑到身上，而接受治療後並大礙，「雖然是二級燙傷，但現在已經痊癒。皮膚有一陣子因為燙傷而發黑，但現在幾乎沒有留下疤痕。」
MAMAMOO成員近年來主要以SOLO形式活動，不過即將迎接12週年，她們也宣布即將推出合體專輯，並開始巡迴演唱會。日前輝人來到高雄開演唱會時，也提到演唱會歌單已經決定好，不過笑說：「會被成員罵」，因此並沒有繼續暴雷。
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