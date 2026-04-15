MAMAMOO華莎驚傳「裸身踩沸水」燙傷送醫 「皮膚發黑」慘況曝

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娛樂中心／蔡佩伶報導

華莎踩到沸水燙傷。（圖／翻攝自IG @_mariahwasa）

韓國30歲女星華莎是女團「MAMAMOO」的成員，擁有亮麗外型以及強大歌唱實力的她，深受許多粉絲喜愛。昨（14日）華莎登上節目時透露在演出前曾因為搬加熱式加濕器時，不慎遭到滾燙熱水燙傷，緊急送醫治療。

華莎回顧當時腳部二級燙傷的經歷，她透露自己當下是裸身狀態，因此慶幸沸騰的熱水不是灑在自己的身上，否則後果不堪設想，至於傷勢狀況，華莎透露雖然一度因為燙傷而發黑，但目前已經痊癒，也沒有留下疤痕。

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事實上，MAMAMOO（頌樂、玟星、輝人、華莎）迎來出道12週年，她們不只宣布合體推全新專輯，還預計啟動全球26座城市的巡迴演唱會，日前輝人來到高雄開演唱會時也提到歌單已經決定好，不過當被粉絲追問詳細的細節，她又語帶保留，開玩笑表示透露太多「會被成員罵」。

MAMAMOO成員華莎因燙傷送醫。（圖／翻攝自IG @_mariahwasa）

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