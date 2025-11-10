MAMAMOO頌樂出國「沒網路就很躁」 玟星為粉絲「改變1習慣」
MAMAMOO成員頌樂跟玟星，最近在「2025年韓星操灶咖大賽」名列前茅， 昨（9日）再度來「走灶跤」，兩人以小分隊MAMAMOO+參與eSIM品牌活動，現身2025 ITF台北國際旅展，大方放閃，迎接新身分。
頌樂跟玟星常有國外的演出，對於網路的需求也相當大，兩人異口同聲表示「第一次使用品牌 eSIM之後，就發現比想像中方便很多，網速快又是無限流量，用起來非常安心、滿意」。
身為網路重度使用者的頌樂，只要到一個地方就會馬上搜尋當地的WIFI使用，如果遇到網路不穩定，就很容易覺得煩躁跟痛苦。但這次使用品牌eSIM之後，以前會遇到的問題都迎刃而解，她笑說會讓旅行的樂趣加倍，「不管在哪裡網速都很快，真的很方便。特別是在國外，像翻譯器、地圖這些若是沒有網路會很麻煩，所以即使便宜、簡單，對我來說訊號穩定才是最重要的，而eSIM 在這方面表現得非常好」，而她對於只要掃QR code就能立即使用這件事也讚譽有加。
玟星以前則都是選擇漫遊，但第一次使用品牌eSIM之後整個愛上。尤其出國工作的時候，可能要透過網路跟粉絲即時互動，甚至要開直播，穩定的連線也讓她無後顧之憂。她也回憶起使用漫遊沒有吃到飽，所以使用量到了一定程度後就變慢，而選擇品牌eSIM後讓她完美解決這些不方便。
在旅展上，MAMAMOO+也捎來好消息，宣布成為eSIM領航品牌的代言人，現場也釋出代言概念短片，全新的影像視覺來自台灣團隊，為此特別飛往南韓拍攝，頌樂和玟星大讚台灣團隊很親切，拍攝過程相當開心，頌樂在拍攝過程相當自在，「整個團隊拍得非常細心又專業，我們也很信任品牌及攝影團隊，所以就很放心得配合。」玟星也說感覺相當新鮮，「現場氛圍明亮又用心，大家在很多小地方都把我們照顧得很好，真的很感謝，拍攝過程都很開心。」
而聊起自己的旅行風格，頌樂表示不管是照計畫緊湊地玩，或者是漫無目的什麼都不做，她都很喜歡。玟星最近則鍾愛悠閒的旅行，主要是隨著感覺走而非照著計劃，她說「在當地咖啡廳坐著、或者散步時偶然遇見的風景，反而更能激發靈感」。
談起接下來的演藝事業規劃，頌樂透露想嘗試清爽的搖滾風或深情的抒情歌，笑說「應該很快會有好機會吧？」玟星則不想受到曲風限制，想試試看更貼近觀眾的演出形式。
