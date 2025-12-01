MAMAMOO頌樂化身宇宙女皇開唱 太常來萌生「想在台灣買房」
韓國女團MAMAMOO隊長頌樂（Solar）於11月30日在台北國際會議中心舉行第三次個人亞洲巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》，這也是巡演的最終站。她以宇宙為主題打造沉浸式舞台，帶領粉絲「容順」展開星際冒險，並以四種不同風格呈現多面魅力，全程用中文與粉絲互動，展現滿滿誠意。
演唱會開場，頌樂以黑色亮片禮服搭配皇冠登場，演唱〈Ave Maria Paien〉震撼全場，展現「女皇」般的氣勢，隨後接連獻唱〈RAW〉、〈Egotistic〉、〈Spit it out〉等歌曲，搭配動感舞蹈驚艷觀眾。她隨後換上性感皮革造型，以貼身短版上衣與高開衩短褲展現前衛風格。她用中文向粉絲打招呼：「大家好，我是掌管這個星球的皇帝『頌樂』，你們以為這裡是台北嗎？不是喔！這裡是未知的星球。」她還解釋今晚主題「Solaris」有「Solar is..」的含義，希望展現不同面向。
進入第二篇章「The Imaginer」，頌樂以〈Image〉、〈Blue Bird〉、〈EXIT〉等歌曲營造夢幻氛圍，並演唱音樂劇《Mata Hari》中的〈HELLO〉與〈But I〉，以戲劇化的聲線打動全場。她對粉絲說：「大家開心嗎？我感覺今天的容順們特別熱情，讓我很感動。接下來我想換一個不同的氛圍。」因「氛圍」一詞發音困難，她在台上卡詞，成功說出後粉絲熱情鼓勵，她自嘲：「現在我的腦袋好複雜！」引發全場笑聲。
第三篇章「The Story」，頌樂以艦長造型登場，演唱〈Coffee&Tea〉、〈Easy Peasy〉、〈Floating Free〉，並以吉他不插電形式展現純粹音樂魅力。演唱〈Easy Peasy〉時，她因搶拍笑場，連忙用中文道歉：「抱歉，不好意思！」粉絲則喊「肯恰拿（沒關係）」，她幽默接梗跳起迷因舞蹈，還補充：「我最近學到了一句流行語『我沒了』。」現場氣氛輕鬆又溫馨。
演唱自創曲〈Star Wind Flower Sun〉時，頌樂情緒激動，眼眶泛淚。她坦言巡演即將在台北結束，心中不捨，粉絲大喊「再開一場！」，她笑回：「不好意思，我沒有體力了！」粉絲再喊「不想回去！」，她開玩笑：「不行，你們明天要上班吧？」聽到粉絲回「不用！」，她驚訝又好笑地說：「你們都不用工作嗎？每天都在玩嗎？哇！好羨慕喔！」
她隨後用韓文感性表達：「我的《Solaris》巡演要在台北劃下最後一站了。」久違的翻譯聲音響起，她笑說：「翻譯的聲音，好久沒有聽到了！」她接著表示：「今天的舞台是最後一場，對我來說很特別、也更加珍貴，有點捨不得，包含很多情感。下次見面之前，我會更加努力，所以，請大家多多等待，要跟我再見面喔。」
粉絲也準備驚喜應援，以排字和手幅寫下「頌樂，就是我們心動的理由」，並送上拉霸機造型蛋糕祝賀巡演成功，讓頌樂感動不已。最終篇章「The One」中，她演唱〈WANT〉與〈Blues〉展現自信，並在粉絲呼聲下加碼安可曲目，走入觀眾席近距離互動。她還開放粉絲點歌，臨時加唱中文經典〈月亮代表我的心〉，掀起全場大合唱。演唱會在〈Colors〉與〈Paradise〉中完美落幕。
此外，粉絲慫恿她在台灣置產，頌樂笑稱：「昨天才跟經紀人討論過，想在台灣買房子。」展現對台灣的喜愛。這場台北站演唱會充滿溫馨與感動，更多活動資訊可至SHOW OFFICE官方社群查詢。
