MAMAMOO頌樂演唱會 台北舉行（1） (圖)

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發中國方面強烈不滿，中國政府也推出多項限制政策，甚至就連日本歌手濱崎步預計於 29 日在上海舉辦的演唱會也臨時遭到取消。雖然演唱會突然喊卡，但濱崎步並沒有因此離開中國，反而選擇在已經搭建好的會場內，舉辦一場「沒有觀眾的演唱會」，並獲得大量歌迷讚賞，就連香港影帝黃秋生也稱讚她是一位「真正的藝術家」。 在演唱會遭到取消後，濱崎步於 28 日透過社群媒體發布限時動態，向所有籌備演唱會的工作人員、舞者、樂團成員以及準備到場支持的粉絲道歉。隨後，濱崎步又於 29 日晚間發布限時動態，證實自己按照原先的規劃，在完全沒有觀眾的情況下從第一首歌唱到安可曲，直到完整演出結束後才離開會場，「全體演出者、工作人員懷抱著和正式演出毫無差別的心情，傾盡全力的完成了整場演唱會，希望獻給本來可以相見的 1 萬 4000 名 TA (濱崎步粉絲名)。 濱崎步也在貼文中公開合照，向中日兩國工作人員打氣，呼籲大家一起向前邁進，並找到能讓自己心靈滿足的正面事物，然後保護好自己。濱崎步認為，娛樂產業應該是連接人與人之間的橋樑，「我希望自己能成為那個搭橋的

