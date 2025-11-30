MAMAMOO頌樂登台 加碼獻唱「月亮代表我的心」

（中央社記者王寶兒台北30日電）繼11月初在高雄開唱，韓國女團MAMAMOO成員頌樂再次來台，今天在台北舉辦演唱會與粉絲相會，除加碼「月亮代表我的心」與全場大合唱，還因不捨巡演將結束而一度眼眶泛淚。

今晚是頌樂第3次個人亞洲巡迴演唱會「Solar 3rd CONCERT“Solaris”」台北場，她以頭戴皇冠、身穿黑色亮片禮服造型亮相，並接連演唱Ave Maria Paien、RAW、Egotistic等曲目，後來還換上帥氣的艦長裝扮，幾乎全程都以中文向粉絲交流。

在演唱自創曲Star Wind Flower Sun時，頌樂情緒激動泛淚，她坦言，想到Solaris巡演即將在台北劃下句點，心中難免感到不捨。台下粉絲立刻大喊「再開一場」，她笑回「不好意思，我沒有體力了。」

粉絲聽到後繼續回應「不想回去」，頌樂便開玩笑說：「不行，你們明天要上班吧？」聽到粉絲說不用，頌樂驚訝又好笑地說：「你們都不用工作嗎？每天都在玩嗎？哇，好羨慕喔。」

玩笑話後，頌樂也感性向粉絲告白，她說，今天的舞台畢竟是最後了，所以對她來說很特別、也更加珍貴，「有點捨不得，裡面包含很多情感。下次見面之前，我會更加努力，所以請大家多多等待，要跟我再見面喔。」

演唱會最後，頌樂加碼安可多首歌曲，更驚喜走入觀眾席與粉絲近距離互動、寵粉無極限。她還特別開放粉絲現場點歌，連續演唱多首不在原定歌單內的歌曲，而在粉絲的熱情鼓吹下，更臨時加碼演唱經典中文歌曲「月亮代表我的心」，讓全場一起大合唱，氣氛溫馨。（編輯：張雅淨）1141130