「MAMAMOO+」曝私遊寶島計畫 來台必嗑滷肉飯珍奶

韓國女團「MAMAMOO」小分隊「MAMAMOO+」昨晚（12╱25）攜手「DJB」現身Legacy TERA「Christmas Party」特別企劃，頌樂與玟星不僅大聊台灣美食，點名滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶是來台必吃，更驚喜透露私下已規劃下一趟「一起來台灣旅行」的計畫。

頌樂11月底才站上台北TICC開唱，玟星則於12月20日在高雄流行音樂中心舉辦演唱會，過去更曾創下1年內多次訪台的K-POP紀錄，活動以〈Starry Sea〉作為開場，2人也各自帶來個人舞台，頌樂演唱〈Blues〉、玟星獻唱〈Goodbyes and Sad Eyes〉，隨後再合體演唱經典歌〈Um Oh Ah Yeh〉，立刻點燃全場氣氛。

遊戲互動同樣成為全場亮點，在「與eSIM一起出發的虛擬旅行」環節中，頌樂抽到「尼泊爾」，被問到若成功登上聖母峰最想說的話，她笑著表示會想在山頂喊：「木木們，我做到了！」抽到「台灣」時，則分享自己品嚐了滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶，直言非常喜歡台灣料理。

玟星被問到「首爾必去的3個景點」時，笑答弘大、聖水與梨泰院，並透露梨泰院這個地名也曾出現在自己的歌曲中。談到台灣美食，她表示喜歡拔絲地瓜與珍珠奶茶，並笑說其實偏好奶茶，頌樂立刻打趣表示自己的珍奶常被玟星喝掉。

演唱最後1首歌前， 2人也分享接下來的計畫，頌樂希望2026年能持續帶來新的音樂作品與不同舞台；玟星則透露巡迴演出仍有多個城市待完成，未來將在世界各地呈現更精采的舞台。面對粉絲笑喊「365 天都要在台灣」，2人也幽默回應雖然無法天天報到，但會努力讓大家感覺像是「365 天都在一起」。

