MAMAMOO 玟星太性感嗆粉絲「好變態」 收台粉壽桃慶生喊：不想回家

【緯來新聞網】韓國女團 MAMAMOO成員玟星，日前在高雄流行音樂中心舉辦《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow]》演出，吸引超過千名粉絲到場共襄盛舉。演出圓滿落幕後，玟星也確定將於明年1月24日再度登上台北流行音樂中心開唱。

玟星在高流開唱，吸引超過千名粉絲到場支持。（圖／KKLIVE提供）

玟星與台灣粉絲的緣分亦相當深厚。自 2024 年起，MAMAMOO成員多次在台舉辦演出、簽售會及拼盤活動，因而榮獲「灶咖女團」的稱號，其中玟星更是來台次數最多的韓星冠軍。繼今年 7 月於高雄舉辦 Moon Byul Fan Concert [seanema] 後，玟星再度選擇高雄作為全新個人巡迴《MUSEUM : village of eternal glow》的第四站，並於20日圓滿落幕。

玟星在高流開唱，帥氣模樣引爆現場尖叫。（圖／KKLIVE提供）

演唱會開場，玟星穿著一襲黑色套裝以〈Satellite〉霸氣登場，並和八名舞者連續帶來演唱會特別版本的〈TOUCHIN&MOVIN〉、〈G999〉。在緊接著表演〈MOON MOVIE〉+〈DARK ROMANCE〉、〈Eclipse〉之後，台上出現四張椅子，引發觀眾席傳來陣陣歡呼聲，讓玟星忍不住對台下粉絲大喊：「你們就是變態！」隨即帶來最性感魅惑的歌曲〈Shutdown〉，配合椅子和舞者的貼身舞蹈，讓現場粉絲為之瘋狂，嗨到最高點。

玟星開心與高雄場粉絲一起慶生。（圖／KKLIVE提供）

高雄演唱會上，粉絲們也為22日生日的玟星提前慶生，在原本要進行大合照時，螢幕上驚喜出現粉絲精心準備的生日應援影片和台味十足的壽桃，讓玟星又驚又喜，忍不住拿出手機，要大家再唱一次生日快樂歌，直說「真的不想回家！」令她相當感動。接著以〈Take-off〉象徵未來會展開新的飛行，持續和粉絲們見面，回應粉絲們的愛。



演唱會最後的招牌環節「和玟星的卡啦 OK」，開放讓粉絲現場點歌「自點自唱」，最後再次以全場大合唱《S.O.S》，並在一片歡笑與不捨中完美落幕。超過兩個半小時的演出，演唱20多首歌曲以及會後的歡送與合照粉絲福利環節，讓粉絲意猶未盡。

玟星將於明年1月登上北流開唱。（圖／KKLIVE提供）

《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI 》門票將於 12月28日在 KKTIX 官網和全家便利商店 FamiPort 全面開賣。





《Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI 》

演出日期：2026.01.24 (六) 18:00

演出地點：臺北流行音樂中心表演廳

啟售時間：2025.12.28 (日) 15:00

票 價：NT$5,800 / NT$4,600 / NT$3,800 / NT$3,200 / NT$2,900 (身障席) / NT$2,300 (身障席) ＊全場座席，對號入座

售票連結：kktix.link/MoonByul_26InTP

