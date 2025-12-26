MAMAMOO+耶誕特企 與粉絲共度溫馨佳節
記者周毓洵／臺北報導
韓國人氣女團MAMAMOO小分隊MAMAMOO+，於昨（25）日聖誕夜舉辦《DJB X MAMAMOO+ Christmas Party》聖誕特別企劃，與粉絲共度溫馨佳節。活動結合音樂演出、互動遊戲與滿滿聖誕氛圍，現場笑聲與尖叫聲不斷，兩人更大聊臺灣美食，直呼：「真的每次來都吃不夠！」
MAMAMOO+由頌樂（Solar）與玟星（Moonbyul）組成，兩人驚喜登台，頌樂熱情打招呼：「大家好，我是頌樂，聖誕快樂！」玟星也接力說：「大家好，我是玟星，Merry Christmas！」現場尖叫聲瞬間炸裂。談到能在聖誕節當天與粉絲相聚，頌樂直言「真的很開心、也很心動」，玟星則笑說一想到能一起過節，就知道一定會是愉快的一天。
主持人笑虧兩人最近來臺頻率太高，乾脆改問「這次又這麼快回來臺灣？」引發全場大笑。玟星自嘲：「我到底什麼時候來的？」透露上週才在高雄辦完演唱會；頌樂也補充自己月底才在臺北開唱，粉絲笑稱兩人根本是「把飛機當高鐵搭」。
演出橋段中，頌樂帶來「Blues」、玟星演唱「Goodbyes and Sad Eyes」，展現截然不同的舞台魅力，隨後合體演唱「Um Oh Ah Yeh」，熟悉旋律一響起，全場立刻大合唱，氣氛嗨到最高點。在互動遊戲中，頌樂抽到「臺灣」時開心分享已吃過滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶，直呼每樣都超好吃；玟星則坦言自己其實更偏愛奶茶，笑說頌樂的珍奶常常被她喝掉，頌樂立刻假裝抗議，逗得全場大笑。
在演唱最後一首歌前，頌樂與玟星也分享未來計畫。頌樂表示，2025年頻繁來臺，2026年也希望能持續帶來新的音樂與舞台回饋粉絲；玟星則透露巡演仍在進行中，未來將在世界各地帶來更多精彩演出。面對粉絲高喊「365天都要在臺灣」，兩人幽默回應雖然無法天天報到，但會努力讓大家感覺「365天都在一起」。
玟星也進一步爆料，私下已和頌樂規劃明年在臺灣的小旅行，包含逛街與品嚐美食，笑說是屬於兩人的秘密行程。其實在活動前夕，兩人就已搶先在後台品嘗牛肉麵、雪花冰、車輪餅等台灣在地美食，還貼心設置按摩室讓成員放鬆行程疲勞，展現對臺灣的滿滿喜愛。活動尾聲，兩人還應景用中文說出「恭喜發財、紅包拿來」，最後再度合唱「Um Oh Ah Yeh」，為這場充滿音樂、笑聲與溫度的聖誕派對畫下熱烈又溫暖的句點。
玟星（左）與頌樂（右）兩人預祝台下觀眾新年快樂。（DJB X FU Entertainment提供）
MAMAMOO+聖誕夜攜手DJB現身《DJB X MAMAMOO+ Christmas Party》。（DJB X FU Entertainment提供）
