MAMAMOO+陪粉絲過聖誕 頌樂、玟星秘密計畫台灣小旅行

韓國人氣女團 MAMAMOO 小分隊 MAMAMOO+ 由頌樂與玟星組成，於 12 月 25 日聖誕節夜晚，現身 Legacy TERA聖誕特別企劃。活動中，兩人不僅大聊台灣美食，點名滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶是來台必吃，更驚喜透露私下已規劃下一趟「一起來台灣旅行」。談到能在聖誕節當天與粉絲相聚，頌樂表示：「能在聖誕節跟粉絲們在一起真的很開心，也覺得非常心動。」玟星也分享，一想到能和大家一起度過這一天，就知道一定會非常愉快的一天。

主持人隨後笑說，原本準備詢問兩人「多久沒來台灣」，但看到她們近期頻繁在台活動，忍不住改口成「這次又這麼快回來台灣」，引發全場笑聲。玟星也開玩笑表示：「我到底什麼時候來的？」補充自己上週才剛在高雄舉辦完演唱會。頌樂則接話說：「我好像也沒有很久。」回憶上個月底才在台北開唱，也透露最近都在準備音樂劇《Sugar》的演出，讓粉絲直呼兩人簡直是「把飛機當成高鐵在搭」。

在演唱最後一首歌前，頌樂與玟星也分享了接下來的計畫，頌樂表示2025年頻繁來到台灣，2026年也希望能持續帶來新的音樂作品與不同舞台，認真回饋一路支持的粉絲；玟星則透露巡迴演出仍有多個城市待完成，未來將在世界各地呈現更精彩的舞台。面對粉絲笑喊「365 天都要在台灣」，兩人也幽默回應雖然無法天天報到，但會努力讓大家感覺像是「365 天都在一起」。

玟星進一步透露，私下已與頌樂規劃明年在台灣的小旅行，包含逛街與品嚐美食，笑說這是屬於兩人的秘密行程。其實在活動前夕，兩人便已搶先在後台體驗台灣美食與放鬆行程，現場特別準備了牛肉麵、雪花冰、車輪餅等在地料理，並設置按摩室讓成員舒緩行程疲勞。

