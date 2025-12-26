MAMAMOO 頌樂、玟星來揪台粉過聖誕 私約台北小旅行來約會

【緯來新聞網】韓國人氣女團 MAMAMOO 小分隊「MAMAMOO+」於 25 日聖誕節現身 Legacy TERA《DJB X MAMAMOO+ Christmas Party》聖誕特別企劃。活動中，兩人不僅大聊台灣美食、點名滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶是來台必吃，更驚喜透露私下已規劃下一趟「一起來台灣旅行」的計畫。

MAMAMOO 小分隊「MAMAMOO+」頌樂、玟星來台過聖誕。（圖／DJB X FU Entertainment提供）

MAMAMOO+ 為韓國人氣女團 MAMAMOO 的雙人小分隊，由成員頌樂（Solar）與玟星（Moonbyul）組成，兩人截然不同卻又互補的音樂色彩，在亞洲各地累積高人氣，過去更曾創下一年內多次訪台的 K-POP 紀錄。2025 年，兩位成員也分別在台灣舉辦個人專場，頌樂於 11 月底站上台北 TICC 開唱，玟星則於 12 月 20 日前往高雄流行音樂中心舉辦演唱會，今年與台灣的淵源格外密切，此次更選在聖誕節當天合體來台，親自陪伴粉絲一起過節，顯得格外有意義。

頌樂、玟星常來台演出，被粉絲打趣把飛機當成高鐵在搭。（圖／DJB X FU Entertainment提供）

活動以歌曲〈Starry Sea〉作為開場，頌樂率先向粉絲打招呼：「大家好，我是頌樂，聖誕快樂！」玟星接著表示：「大家好，我是玟星，Merry Christmas！」現場粉絲尖叫聲不斷。談到能在聖誕節當天與粉絲相聚，頌樂坦言：「能在聖誕節跟粉絲們在一起真的很開心，也覺得非常心動」玟星也分享，一想到能和大家一起度過這一天，就知道一定會是非常愉快的一天，台下歌迷熱情回應，氣氛瞬間升溫。兩人也各自帶來個人舞台，頌樂演唱〈Blues〉、玟星獻唱〈Goodbyes and Sad Eyes〉，以不同音樂風格呈現各自的情感層次與舞台魅力。



主持人隨後笑說，原本準備詢問兩人「多久沒來台灣」，但看到她們近期頻繁在台活動，忍不住改口成「這次又這麼快回來台灣？」引發全場笑聲。玟星也開玩笑表示：「我到底什麼時候來的？」並笑著補充自己上週才剛在高雄舉辦完演唱會；頌樂則接話說：「我好像也沒有很久」，回憶自己上個月底才在台北開唱，也透露最近都在準備從這個月開始的音樂劇《Sugar》的演出，粉絲打趣直呼兩人簡直是「把飛機當成高鐵在搭」。



遊戲互動同樣成為全場亮點。兩人透過抽選國家回答相關問題，展現對旅行的熱愛。頌樂抽到「尼泊爾」，被問到若成功登上聖母峰最想說的話，她笑著表示會想在山頂喊：「木木們，我做到了！」；抽到「台灣」時，則分享自己抵達後品嚐了滷肉飯、牛肉麵與珍珠奶茶，直言非常喜歡台灣料理。若能在雪梨歌劇院前演出，她則選擇與 9m88 合作的〈Floating Free〉，並分享歌曲所傳達的意義是「即使身處遠方，心的距離依然很近」。至於台灣美食，玟星表示喜歡拔絲地瓜與珍珠奶茶，並笑說其實自己偏好奶茶，頌樂聽後立刻打趣表示自己的珍珠奶茶常常被玟星喝掉。



而在演唱最後一首歌前，頌樂與玟星也分享了接下來的計畫，玟星透露私下已與頌樂規劃明年在台灣的小旅行，包含逛街與品嚐美食，笑說這是屬於兩人的秘密行程。其實在活動前夕，兩人便已搶先在後台體驗台灣美食與放鬆行程，現場特別準備了牛肉麵、雪花冰、車輪餅等在地料理，並設置按摩室讓成員舒緩行程疲勞。

頌樂、玟星來台陪伴粉絲過聖誕（圖／DJB X FU Entertainment提供）

