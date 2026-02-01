Mamba全勝封王夢碎 滬江甜蜜復仇奪上半季冠軍
記者陳建興／台北報導
由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟1日進行U19第二組上半季決賽，例行賽8勝1敗的滬江高中在冠軍賽完成甜蜜復仇，以57：36向Mamba Legend（後稱Mamba）討回顏面，提前替自己拿下新年禮物。
今年聯盟新增U19組別，第一組為HBL（高中籃球聯賽）甲組頂級勁旅如南山高中、松山高中、光復高中等，第二組多是俱樂部球隊，不過仍有兩度拿下HBL第四名的東山高中與乙組的滬江高中。
滬江上半季例行賽取得8勝1敗佳績，唯一敗仗就是輸給Mamba，今天他們首戰72：41輕取裕德高中，四強賽66：61逆轉未來籃圖，冠軍賽與Mamba再續前緣。
冠軍賽開局Mamba命中率不佳，滬江趁機拉出16：4優勢，下半場雖然一度被追到7分差，林鉅倫連續兩記三分球又拉開至14分，奠定勝基。
「前兩場打得不錯，但最後一場說實話氣氛沒有很好，幸好很多選手跳出來，無論是進攻還是補防，最後還是克服了很多困難。」滬江教練陳飛羽表示，既然來到這個舞台，球員就應該要好好把握。
陳飛羽認為，在U19聯賽會遇到許多俱樂部球隊的挑戰，不過校隊的身分還是比較有優勢，「畢竟我們幾乎是每天練球，團隊跟默契當然會好一點，尤其最後決勝負的時候就會是輸贏的關鍵。」
今天奪勝最關鍵的就是林冠志，不斷挑戰籃框的他製造對手不少麻煩，全場8罰6中，三分球4投2中，攻下全場最高18分，黎世傑12分、3籃板，穩住勝局的林鉅倫則是8分、8籃板。
林冠志八年級才開始打籃球，且自承學業成績還不錯，都是在前段班，沒有荒廢課業。這次隨隊征戰U19聯賽奪冠，「這半年來覺得自己體能進步很多，不過其實沒有特地加強，有點以賽代訓的感覺。」
黎世傑今天外線7投僅中2，不過他在抄截、助攻都有貢獻，例行賽碰頭時6分、2籃板，這次成功替球隊復仇，還秀了一手灌籃絕活。他表示Mamba實力很強，「不過我們默契、戰術執行力比較好，把平常練習的展現出來，有空檔就投籃。」
