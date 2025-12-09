MAN WITH A MISSION台北開唱 上場前先嗑滷肉飯配台啤

MAN WITH A MISSION在台開唱。（圖／華貴娛樂提供）

日本超人氣搖滾樂團 MAN WITH A MISSION（MWAM） 7 日於 Legacy TERA 舉行《HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 – ASIA TOUR》台北場。當〈Vertigo〉的前奏一下，全場立刻狼嚎加鼓掌陷入MAN WITH A MISSION營造的獨特音場之中。

他們在台上表示：「你好台灣！我們是 MAN WITH A MISSION，多蝦台北！」他們透露演出前吃了熱炒、喝到期待已久的台灣啤酒，還特地嚐了「有鬍子」滷肉飯。

〈羈絆的奇蹟〉前奏一響，台下粉絲熱烈歡呼。（圖／華貴娛樂提供）

歌單接連串起《記錄的地平線》主題曲〈database〉、《機動戰士鋼彈鐵血孤兒》〈Raise your flag〉、《犬屋敷》片頭曲〈My Hero〉等動畫代表作，Jean-Ken Johnny 也拿起木吉他帶來〈Dead end in Tokyo〉特別版本，MAN WITH A MISSION也感性致謝：「從音樂祭到專場，這次終於完售，真的很感謝。」

中場影片選在栃木縣岩舟町岩船山拍攝，還呈現 Jean-Ken Johnny 打工紀錄。Tokyo Tanaka 甚至示範用挖土機挖布丁、模板噴漆並引爆特效，彈性幽默的設定讓全場笑聲此起彼落。「第一次來或聽過我們的歌都盡情享受吧！」當《鬼滅之刃》主題曲〈羈絆的奇蹟〉三味線一響，全場隨之合唱與打 Call，觀眾以最大聲量回應狼族的現場能量。

