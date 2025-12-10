MAN WITH A MISSION台北開唱 吃熱炒喝台啤嘗「有鬍子」的滷肉飯

MAN WITH A MISSION上週日在台開唱。（華貴娛樂提供）

日本超人氣搖滾樂團MAN WITH A MISSION（MWAM）7日回到台北，於Legacy TERA舉行「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 – ASIA TOUR」台北場，滿場歌迷聚集親眼見證五具究極生命体的魅力舞台，當〈Vertigo〉的前奏一下，全場立刻狼嚎加鼓掌陷入MAN WITH A MISSION營造的獨特音場之中。

「你好台灣！我們是MAN WITH A MISSION，多蝦（台語：多謝）台北！」非常高興可以回來的成員們透露演出前吃了熱炒、喝到期待已久的台灣啤酒，還特地嚐了「有鬍子」滷肉飯。歌單接連串起《記錄的地平線》主題曲〈database〉、《機動戰士鋼彈鐵血孤兒》〈Raise your flag〉、《犬屋敷》片頭曲〈My Hero〉等動畫代表作，Jean-Ken Johnny 也拿起木吉他帶來〈Dead end in Tokyo〉特別版本。

廣告 廣告

「從音樂祭到專場，這次終於完售，真的很感謝。」中場影片選在栃木縣岩舟町岩船山拍攝，還呈現Jean-Ken Johnny 打工紀錄。Tokyo Tanaka 甚至示範用挖土機挖布丁、模板噴漆並引爆特效，彈性幽默的設定讓全場笑聲此起彼落。「第一次來或聽過我們的歌都盡情享受吧！」當《鬼滅之刃》主題曲〈羈絆的奇蹟〉三味線一響，全場隨之合唱與打Call，觀眾以最大聲量回應狼族的現場能量。

結束台北演出後，MAN WITH A MISSION 將陸續前往新加坡、吉隆坡與曼谷，持續完成本次亞洲巡迴。





更多《鏡新聞》報導

町田啓太慶出道15週年 首次在台秀吉他加碼限定曲〈望春風〉

泰國GL劇《我們的愛》爆紅 Emi、Bonnie宣布明年1/11攜手再訪台北

朴敏英《行騙天下KR》換穿百套造型 「機場摔倒」用臉演戲