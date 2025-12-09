MAN WITH A MISSION回歸台北開唱 大吃熱炒滷肉飯嗑台味

【緯來新聞網】日本超人氣搖滾樂團 MAN WITH A MISSION（MWAM）7 日在台北 Legacy TERA 舉行「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 – ASIA TOUR」演唱會，演唱會一開始，當〈Vertigo〉的前奏一下，全場立刻狼嚎加鼓掌陷入 MAN WITH A MISSION 營造的獨特音場之中。成員們對於再次來台演出，都直呼開心，興奮大喊：「你好台灣！我們是 MAN WITH A MISSION，多蝦台北！」

MAN WITH A MISSION來台開唱。（圖／華貴娛樂提供）

演唱會中，成員們一連獻唱《記錄的地平線》主題曲〈database〉、《機動戰士鋼彈鐵血孤兒》〈Raise your flag〉、《犬屋敷》片頭曲〈My Hero〉等動畫代表作，Jean-Ken Johnny 也拿起木吉他帶來〈Dead end in Tokyo〉特別版本。成員們也透露演出前吃了熱炒、喝到期待已久的台灣啤酒，還特地嚐了「有鬍子」滷肉飯。



Tokyo Tanaka 甚至示範用挖土機挖布丁、模板噴漆並引爆特效，彈性幽默的設定讓全場笑聲此起彼落。「第一次來或聽過我們的歌都盡情享受吧！」當《鬼滅之刃》主題曲〈羈絆的奇蹟〉三味線一響，全場隨之合唱與打 Call，觀眾以最大聲量回應狼族的現場能量。結束台北演出後，MAN WITH A MISSION 將陸續前往新加坡、吉隆坡與曼谷，持續完成本次亞洲巡迴。

MAN WITH A MISSION來台開唱。（圖／華貴娛樂提供）

