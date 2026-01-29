Mandy喊「產前一天要去燙捲髮」！堅持美美進產房：幫自己保持心情

近日，汪小菲妻子Mandy（馬筱梅）在直播中分享產前計畫，透露打算在生產前一天特地前往美髮店，不只要徹底洗頭，還要燙捲髮造型，希望能「美美地進產房」。

她在直播中說明，會儘量趕在分娩前24小時內準備好，先把頭髮洗乾淨，讓自己保持清爽，再請設計師燙捲頭髮，以最好的狀態迎接生產。她也坦言，對分娩仍感到緊張，但希望用這樣的方式讓自己保持正向心情。

目前懷孕約8個月的Mandy，也分享懷孕後期出現產前焦慮、失眠與身體浮腫等情況，不過仍努力維持狀態，包括控制體重只增加9公斤左右，也打算持續工作到產前。老公汪小菲同樣參與胎教，常撫摸孕肚與寶寶互動，夫妻間的相處畫面溫馨。

對於她的產前美髮計畫，多數網友表示理解與支持，不少孕媽也分享自己的經驗，認為孕期維持好心情很重要，也有人覺得進產房前好好打理自己，能替自己增加勇氣。

