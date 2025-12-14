Mandy孕肚曝光！疑懷孕6個月氣色超好 1句祝福疑洩漏寶寶性別

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

汪小菲2024年與台灣女友Mandy（馬筱梅）再婚，夫妻倆經常於中國、台灣兩地奔波，而兩人與大S子女的互動更是受到外界關注。近期Mandy被爆出懷孕的喜訊，而汪小菲日前於直播中脫口：「孕婦不在，孕婦出去了。」間接坦承老婆懷孕。日前汪小菲創立的酸辣粉品牌迎來5週年，兩人也一起現身活動帶領員工慶祝，影片中Mandy的孕肚相當明顯，且身旁員工的一句祝福疑似洩漏了孩子性別。

Mandy挺孕肚露面。（圖／翻攝自微博）

從微博流傳的影片中，可以看到汪小菲與員工們一起舉杯、發炮慶祝，Mandy也緊跟在老公汪小菲身邊，且當她側身面對鏡頭時，孕肚就十分明顯，目測約5到7個月，汪小菲還用手輕撫著她的肚子。而另一個影片中，Mandy獨自一人與員工們敬酒，更與他們相談勝歡，其中一名女員工更稱讚馬筱梅：「謝謝你們支持我們最敬業、最美麗的筱梅！」接著大聲祝福：「祝福妳平安順遂」、「我們祝汪太太母子平安！」疑似洩露胎兒的性別。

Mandy孕肚明顯，目測約5到7個月。（圖／翻攝自微博）

身旁員工的一句祝福疑似洩漏了孩子性別。（圖／翻攝自微博）

其實Mandy與汪小菲從未正面回應過懷孕消息，而Mandy過去直播時就曾被問及，若是懷孕是否會公開，當時她就坦言，不會想太早分享，因為擔心會被黑粉詛咒，不想因為聽到負面的言論，導致自己有所顧忌。

此外，Mandy先前在直播中聊到的育兒言論也被翻出，她曾說若要生孩子只會生一個，「我能力最多只能負責一個。」隨後補充表示，小孩通過自己的身體來到這個世界，後續的教育是非常辛苦的，且與此同時還要陪伴大S的兒女，擔心自己無法應付。





