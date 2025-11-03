Mandy家庭時光被捕捉！帶大S兒女親密逛街吃冰 9歲兒緊黏繼母溫馨畫面曝光
汪小菲現任妻子Mandy（馬筱梅）近日被拍到帶著大S所生的一對兒女——小玥兒和箖兒——在大陸成都逛街，期間弟弟主動和她牽手，姊弟倆也一起吃一支冰淇淋，互動自然、畫面溫馨。
11月2日、3日，Mandy與汪小菲、張蘭及自己的母親，一同帶著小玥兒（12歲）和箖兒（9歲）外出。兩個孩子戴著口罩低調現身，小玥兒披長髮、穿棒球外套，身高已到Mandy肩膀，被路人形容「和媽媽長得很像」；箖兒則一路黏著繼母挑零食，互動自然親暱。
不少網友認為Mandy相當盡責，「陪滑冰、騎馬、逛夜市都不缺席」，但也有人質疑「為什麼總被拍到」。對此，Mandy曾表示：「不能因為怕被拍，就讓孩子失去出門的權利。」汪小菲也力挺她：「花自己的錢疼孩子，沒錯。」
