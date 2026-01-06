Mandy懷孕7個月狀態驚人！鬆口將「回台做月子」預產期曝光

Mandy近日透露將回台灣做月子。（圖／翻攝自微博）





中國富商汪小菲於2024年與Mandy（馬筱梅） 再婚，日前宣布成功做人，如今已懷孕滿7個月。Mandy近日在直播中分享孕晚期近況，透露腹中寶寶相當貼心，並未帶來太多不適，同時也親口證實將回台灣生產、坐月子。

Mandy在直播中提到，懷孕至今體重增加約7公斤，預產期落在春節期間。她表示，考量婆婆張蘭年事已高，加上老公汪小菲工作繁忙、經常出差，難以長時間陪伴，因此決定選擇在台灣生產並做月子，「做完月子我就會回北京，大概一個月後就回去。」

廣告 廣告

Mandy懷孕7個月狀態依舊維持得十分完美。（圖／翻攝自微博）

Mandy懷孕7個月狀態依舊維持得十分完美。（圖／翻攝自微博）

此外，Mandy今（6）日晚間也在社群平台分享孕晚期的日常影片，曝光朋友送來的寶寶衣服。其中，她挺著7個月孕肚挑選禮服的畫面格外引人注目，四肢依舊纖細、氣色紅潤，整體狀態相當不錯，讓不少網友驚呼：「一點都看不出來快生了！」



【更多東森娛樂報導】

●汪小菲3度當爸！妻疑挺7月巨肚現身 意外曝光寶寶性別

●遭批跟大S孩子搶汪小菲家產！馬筱梅秀「7個月孕肚」正面反擊

●胡瓜健檢驚見「肺腺癌前兆」！肺部現毛玻璃陰影 追蹤多年現況曝

