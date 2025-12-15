Mandy懷孕8個月親揭近況！掀衣露大肚「只胖6公斤」 吃辣遭寶寶踢肚抗議

汪小菲妻子Mandy（馬筱梅）的懷孕進度，近日在直播中意外曝光。她在鏡頭前提到「再兩個月就要休息了」，加上孕肚已相當明顯，外界推測她目前已進入孕晚期，預產期可能落在2026年2月中下旬。

Mandy近期開直播雖然穿著寬鬆，仍看得出孕肚隆起。她坦言懷孕後期體力明顯下降，「有時候真的會累」，但仍維持既有工作節奏，12月11日「麻六記」五周年慶也親自到場。直播中被網友詢問孕肚，她大方掀起上衣示意，直說「我現在已經是大的了」，並分享每個人肚型不同，和皮膚脂肪、鬆緊度都有關係，也提到「很多人以為吃胖會胖到寶寶，其實多半是胖在自己身上」。她透露孕期至今體重增加約6公斤，靠穿搭修飾身形，四肢仍相對纖細。

她也分享不少孕期日常趣事，提到有次試吃很辣的菜，寶寶立刻在肚子裡「噠噠噠」踢個不停，像是在抗議。飲食方面，她表示在北京只有和老公兩人生活，家人不在身邊，加上自己不太會下廚，因此在孕晚期選擇訂製營養餐，菜色多為枸杞炒青菜、青菜牛肉、甜湯和燉湯等清淡料理。原本是一人份餐點，但吃了三天體重就有變化，後來乾脆和汪小菲一起分著吃；平時也會吃包子、餅類，只是現階段為了控制體重，才以營養餐為主。

產後安排方面，她透露計畫回台北坐月子，因為家人熟悉她的口味，讓她比較安心，汪小菲也會全程陪在身邊。日前在公司五周年慶上，她也收到同事準備的嬰兒禮物，其中一句「母子平安」，引起外界猜測懷的是兒子，不過目前尚未證實。

