Mandy曝「大S生前託付」！高EQ讚孩子教得好 鬆口兩人不和真相

馬筱梅稱讚大S孩子教得好。翻攝馬筱梅小紅書

網紅馬筱梅（Mandy）與汪小菲去年完成登記、今年5月補辦婚禮後，正式成為汪小菲與大S（徐熙媛）一雙兒女的繼母，Mandy近來在直播中首度談到育兒日常，透露自己一直在努力完成大S生前委託的事情，好好照顧孩子，更稱讚孩子很乖巧，都是大S的功勞，「親媽教得挺好的，我在的時候他都很乖。」

讚大S孩子教得好 很為他人著想

馬筱梅在直播中表示，大S生前委託她做的事情，她一直都有在實踐，「親媽教得挺好的，我在的時候他都很乖，而且他很會為別人著想，有時候我說，你要不要去這個地方？他都會說『你去我就去』、『看你覺得要不要去』。」直言孩子比大人還要懂尊重人，非常隨和。

馬筱梅直播回答和大S的相關問題。翻攝微博

和孩子相處很好 馬筱梅認關鍵是溝通

不僅如此，馬筱梅也強調，自己和孩子相處得很好，最重要的關鍵是溝通，並不是她有多大能耐，「把他當大人溝通，跟他講他們其實都聽得懂。」對於外界猜測繼母會虐待孩子，她也表示：「是你們遇到過嗎？是不是電視劇看多了，真的太好笑了，你覺得一個正常人會去做這個事情嗎？又不是心理變態。」

馬筱梅曝光和大S關係 認了不想製造對立

有人指她和大S不和，對此，馬筱梅也表示：「我們本來就是一個不認識的兩個人，但是因為一些事情，所以我們有良好的溝通，有良好的建立。」強調自己不想製造對立，過去的紛擾都與她無關，至於是否要生孩子，馬筱梅認為要等自己有能力負責，「不是因為誰而生這個孩子，我為了我自己要孩子，跟別人也沒有什麼關係。」



