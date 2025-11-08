Mandy當後媽照顧大S小孩零抱怨 許蓁蓁現身揭閨密真面目
〔記者李紹綾／台北報導〕許蓁蓁3月產下女兒「小珍珠」，5月與老公飛北京參加好友「Mandy」馬筱梅與汪小菲的婚禮。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會，談到開「珍珠畫室」的草創時期，就與Mandy結下緣分，「我開畫室她就來畫畫，跟她認識7、8年了」，兩人從一開始就很合拍，她稱讚Mandy雖然外型亮眼，個性卻超Man，「很有義氣，我很喜歡個性直率的朋友。我比較容易講錯話，跟她相處起來很輕鬆」。
Mandy和汪小菲當時交往，許蓁蓁並不意外，也很早就知道，「他們交往我就知道，也會一起出來」，談到汪小菲，她的評價相當直接：「人滿好的，對我好朋友好就好了，就是好人。」她也提到外界對汪小菲有許多想像，但她實際見面感受是「他對我們都很正常，出來吃飯的時候，他表現也是滿OK」。
眾人好奇，Mandy和大S兩個小孩的相處。許蓁蓁分享，好友真的投入很多心力，「我覺得她對小孩真的很好耶！她沒有這方面的抱怨，她真心把他們當自己小孩在對待，我覺得很不容易」，她也提到，小玥兒先前生日，Mandy還特地在她的畫室辦了一場畫畫慶生，「孩子們都很開心，我覺得他們關係真的滿好的」，雖然較少與大S的小孩接觸，但許蓁蓁對小玥兒的印象是「很乖」，最深刻的就是那場生日派對。
面對媒體對Mandy措辭犀利，許蓁蓁倒是看得很開，也認為好友很坦率，「她在媒體上的表現、反應，跟我認識的沒有差太多，滿直率」，雖然兩人感情深厚，但近期各自忙到翻，已有2個多月沒見面，「她最近很忙，我們也很久沒聯絡了」。
