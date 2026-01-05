Mandy自曝曾被大S孩子叫「姐姐」！汪小菲要求改口 繼母相處模式曝光

2026年開年第一天，汪小菲就被目擊帶著一對子女玥兒、箖箖在台灣旅遊，一家人從法式餐廳一路吃到夜市小吃。同行的還有Mandy（馬筱梅），她全程陪伴孩子，小玥兒多次緊跟在她身旁，畫面曝光後引起不少討論。

先前Mandy曾在直播中提到，孩子一開始稱呼她為「姐姐」，後來由汪小菲主動要求孩子改口「阿姨」，希望讓輩分更清楚，避免角色混淆。她在直播中多次表示，自己並不在意稱謂，更重視實際相處的方式，也曾提到「不是我生的怎麼了？那不是別人的孩子，是一家人」，引發關注。

在日常相處上，Mandy以陪伴為主，懷孕期間仍接送孩子上下學，也會帶孩子外出旅遊。有網友分享偶遇情況，箖箖看到喜歡的小吃，Mandy立刻就買給他。近期汪小菲夫妻也多次帶孩子參加戶外活動，包括露營撈魚、外出逛街等，多次在路上被路人巧遇。

相關畫面曝光後，網路上出現不同聲音，有人肯定Mandy的陪伴方式，也有人質疑她太頻繁洩露孩子生活。另外，孩子正臉照片流傳也引起隱私爭議，許多網友呼籲偶遇時不要拍小孩，讓未成年人能保有隱私。

