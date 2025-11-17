Mandy讚大S孩子教得好！首曝她託付遺願：我一直在做

Mandy今年5月與汪小菲補辦婚禮。（圖／翻攝自MandyIG）





女星大S（徐熙媛）今年2月病逝後留下一雙兒女「玥兒」、「箖箖」，目前交由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，近日Mandy於直播中罕見提及大S，並透露自己一直在努力完成大S委託的遺願。

Mandy與汪小菲再婚後，成為2個孩子的後母，近日她開直播談及與孩子相處的日常，並誇讚「親媽教得挺好的，不調皮，我在的時候他都很乖，而且他很會為別人著想，有時候我說，你要不要去這個地方？他都會說，『你去我就去』、『看你覺得要不要去』，他比大人更懂得尊重人，他很隨和，他如果今天不跟你隨和，那絕對是你做了什麼事情，讓他覺得不舒服跟不滿意了。」

廣告 廣告

Mandy透露，汪小菲可能會覺得兒子很調皮，但她實際相處後認為，「我覺得好好跟他溝通，坐下來把他當大人一樣，跟他溝通跟他講，他們其實都聽得懂」。Mandy也提到，自己一直在秉持著大S委託的事情，對於外界紛紛擾擾並不在乎，也希望大家不要製造對立。

至於不少網友腦補後母虐待小孩的情節，Mandy則無奈反擊：「你們是不是天天在看很drama的那種狗血劇情啊，然後就套用在你不認識的人身上，天天就說什麼後媽虐待孩子，是不是電視劇看多了？」事實上，先前Mandy好友許蓁蓁就曾透露，她將2個孩子視如己出，甚至在大S女兒生日時，還特地在畫室為她籌辦生日活動，相當用心付出。



【更多東森娛樂報導】

●小S女兒Lily甜美露面！「心疼具俊曄暴瘦」親曝家人反應

●許蓁蓁與汪小菲愛妻是閨蜜 揭當後媽情形：真的不容易

●坤達復工《玩很大》恐生變？閃兵遭求刑2年8月 吳宗憲表態了

