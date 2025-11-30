Mandy讚大S教得好 曝自己在家受歡迎主因「情緒比較穩定」

大S前夫汪小菲和台灣妻子馬筱梅（Mandy）去年5/27領證結婚，今年在北京補請婚宴，近日兩人默認有愛的結晶，馬筱梅直播時也大方秀出孕肚。最近馬筱梅在直播中談到大S兒子，她澄清小箖箖並不調皮，讚親媽也就是大S教的好，她也笑說自己在家會受歡迎沒什麼魔力，主要是因為情緒比較穩定。

大S於2010年和汪小菲閃婚，2014年生下女兒小玥兒，2016年迎來兒子小箖箖，今年2月大S因肺炎在日本過世，享年48歲，照顧兩個孩子的責任落在汪小菲和馬筱梅身上，馬筱梅過去常分享和小孩的溫馨互動，最近她在直播中談到小箖箖，直言：「是親媽教的挺好的」。

馬筱梅說9歲的小箖箖其實一點都不調皮，她在的時候都覺得孩子很乖、很會為別人著想，例如有時她想帶孩子們出去走走，小箖箖都會說：「妳去我就去」、「看妳啊」，馬筱梅說：「他（小箖箖）比大人更懂得尊重人」，個性很隨和，沒什麼脾氣也不常看到他生氣。

馬筱梅指出，如果今天看到小箖箖「不隨和了」、「對著幹了」，那一定是對方有做什麼事讓他覺得不舒服、不滿意，小箖箖才會舉止反常，大多數時間孩子個性都是很好相處的，汪小菲常說覺得小箖箖調皮，但馬筱梅的經驗是好好跟孩子溝通、把他當大人看待，基本上說開了就沒問題，很多人說他們家裡每個人都喜歡她，馬筱梅謙虛笑說：「也不是我多有什麼能耐讓人喜歡，我覺得可能是我在家裡情緒比較穩定」，她也表示自己也會有生氣跟老公吵架的時候，不是多數網友以為的「溫柔性格」。

