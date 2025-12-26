Manus AI 代理可免費使用 Nano Banana Pro，註冊後可獲得 1,000 積分 + 每日 300 積分

Manus 剛推出時，其超強的通用 AI 代理功能可說立刻轟動市場，跟一般 AI 聊天機器人不一樣的地方在，Manus 會模擬人類的操作流程，不是直接給出答案，而是先根據任務進行相關規劃，然後再開始執行，完成時也會檢查內容，最終再回覆成果，也因此無論是內容豐富性、準確度和完成度都更高。不過當時只有邀請制度，很多人都無法體驗到 Manus AI 的強悍之處。

好消息是，近日 Manus 現在註冊不僅每日會有 300 個重製積分，還再加送 1,000 個積分。

廣告 廣告

Manus AI 代理現在全面開放註冊，可免費使用

幾天前 Manus 官方宣佈向所有人開放，不用再等待名單了。而免費用戶可以獲得以下二個福利：

所有用戶每天可免費執行一項任務（300 積分）

所有用戶一次性獲得 1,000 積分獎勵

代表說，每天你至少都能執行一項新的任務，對多數人來說我是覺得蠻夠用的，如果真不夠用，還有 1,000 額外的積分可以扣，系統會先扣每日積分。

最近超流行的 Nano Banana Pro 如果不買 AI Pro 的話一天就只能最三張，但現在 MANUS 也可以免費做，只要選擇下方的「設計」：

接著就可以直接輸入提示詞做 AI 圖片了，一張圖大概30多點，等於註冊就可以做30多張，每天登入都還能做八張左右都免費：

註冊點這個：https://manus.im/invitation/AN6ZT0BQTG81X

至於 MANUS 有多強？大家可以看網站上方導航列的「阿達自製工具」，幾乎大都是用 MANUS 做的，我也有拍教學，也推薦大家看看：

提供 Google 和 Apple 帳號快速註冊，也能手動輸入信箱地址：

下圖就是 Manus 的操作介面，跟大多數 AI 聊天工具一樣，右邊輸入你要執行的任務，也支援檔案上傳，左邊則會列出你創建的任務：

如果你不知道 Manus 可以做什麼，下方也有一些案例提供參考，這裡我示範將文字內容變成精緻的網站：

我將 pCloud 家庭版終身方案的文章內容丟給它，要它轉換成網頁：

接著它就會開始執行這項任務，Manus 會在雲端上 ubuntu 虛擬電腦裡執行，代表說關掉網頁也沒問題，它還會繼續執行。打開通知的話，Manus 完成時就會發送通知給你：

你也可以隨時查詢當前的任務進度，甚至是觀看 Manus 電腦當前的操作畫面。它將我的任務分成六個步驟，一開始先分析我提供的內容和需求、接著規劃結構和設計風格、再來才是撰寫和整理網頁 HTML、CSS 等設計元素，完成之後，當然少不了檢查內容和格式是否完整，通知我之前，還會幫我部署在網路上，讓我能線上預覽效果：

另外有一點要注意是，有些步驟可能會詢問你的要求才會繼續，像部署在網路上的動作需要我的同意，它才可以執行：

每一個 Manus 創建的檔案，都能在附件中找到，可隨時依需求下載下來：

完成時雖然右邊有顯示 HTML 檔案，但很明顯沒有套用它所寫好的 CSS，因此需要將打包好的檔案下載下來預覽會比較準確：

這才是實際製作好的網頁，但我覺得有點太單調，質感也沒有很好：

因此我再要求將頁面美化，變成高質感的方式呈現：

隨後我查看當前雲端電腦的製作狀況，果然變更好了：

同樣是一頁式呈現，但最上方僅顯示標題和折扣重點：

價格改用這種設計方式呈現，文字內容都對：

我分析跟其他雲端比較的內容，也特別用一個畫面呈現，下方還有簡短結論，這真的厲害：

完全不用任何設計能力和美感，輕輕鬆鬆透過 Manus AI 即可完成這樣高品質的網頁。

當然，Manus AI 能做到的不只是這些，你還可以用來：

對特定股票進行分析，Manus 會建立檢查清單和執行，瀏覽數十個網站並深度研究，將每個重要內容都生成單除文件，像是待辦事項清單、數據收集步驟、報告等，甚至還有投資建議等等。

分析特定產品，如：目前最好用的 AI 工具清單，可以叫 Manus 給出評分系統、推薦理由、實用之處等等。

要求 Manus 針對某些內容建立互動式網頁，就像我上方示範的類似。

讓 Manus 根據特定條件來尋找可能的潛在客戶

要求 Manus 為你的網頁進行 SEO 檢查...等等

能做的事很多，可以多利用免費送的積分。