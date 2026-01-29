Marimekko的情人節讓你盡情摸 限定雙色愛心印花有馬可杯也有口金包

Marimekko在西洋情人節獻上限定雙色愛心印花。雙色愛心印花馬克杯（250ml, 2個一組）NT$1,990、口金包（長型） NT$1,190、口金包（小） NT$1,090。（俊思提供）

在屬於愛的節日裡，送上一份能陪伴日常、又蘊含情感寓意的禮物，往往最能觸動人心。芬蘭生活風格設計品牌Marimekko以特色印花作為傳達愛情語彙的橋樑，將「愛」轉化為可被觸碰、感受與珍藏的設計，在2026西洋情人節獻上的限定雙色愛心印花，盛開在口金包與馬克杯上，以一種恬靜的真誠，讓人可以細細珍藏這份心意。

情人節限定的雙色愛心印花，以柔粉與大地色調交織心型圖案滿佈在馬克杯與經典口金包上：成對的愛心馬克杯，為共享的晨間咖啡或夜晚熱飲增添儀式感；愛心口金包則以復古輪廓承載甜蜜訊息。

Marimekko Onni包款系列。蜜桃粉Unikko印花抽繩束口肩揹托特包NT$3,990（俊思提供）

另外，品牌最具代表性的花卉印花Unikko，以柔和淡粉色、天空藍與溫潤中性色調呈現，綻放於2026早春系列與Maridenim系列服飾之中：全新的Onni包將「marimekko」字體環狀圍繞成花朵般的圖騰，加上包款名稱發音近似韓語的「歐妮」，是韓國女生之間表示親近、撒嬌的常見稱呼，更為這款包增添了台人最愛的韓系時尚氣質。

蜜桃粉Unikko印花長襯衫（可當短洋裝） 。NT$12,900（俊思提供）

霧灰色Unikko印花針織外套。NT$12,900（俊思提供）

