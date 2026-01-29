MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD貝雷帽成《愛情怎麼翻譯？》穿搭關鍵，高允貞同款造型單品爆紅！

生活中心／綜合報導資深藝人曹西平，去年12月底離世，享壽66歲，乾兒子小俊一手打理他的後事，今天上午舉辦追思會，打造屬於曹大哥的最後演唱會，現場發送紀念哨子，印著曹大哥的經典語錄"醜八怪"，藝人丁寧、黃鐙輝、包偉銘、阿Ben，以及劉明珠、陳凱倫等人都現身悼念。告別式影片：「你不會想太快見到我，我更不想太快見到你，呵呵醜八怪，主持人吳建恆，謝謝大家用哨音，主持人吳建恆，給了曹大哥最美的祝福。」全場親朋友好友一起吹哨子，代替哭泣，資深藝人曹西平去年12月離世，27號舉辦追思會，以"最後演唱會"形式登場，璀璨星空當背板，放著曹大哥生前的照片以及秀服，電子看板寫著醜八怪入場囉！嗶嗶嗶，現場發送哨子印著"醜八怪"三個字，並用他愛喝的紅茶取代毛巾。曹西平的追思會於1月27日以「最後演唱會」方式舉辦。（圖／截自直播）藝人黃鐙輝說：「我記得那時候，他的節目背包踐客，然後他讓我去圓夢，因為他知道我很喜歡唱歌，他就鼓勵我說，鐙輝你不要放棄，你自己的夢想，他一直是帶正能量的人，他一定不會喜歡有人在現場哭的，如果他在的話，他一定會過來說，你這醜八怪哭什麼的。」藝人丁寧說：「他們那時候是這麼紅的藝人，我們對他其實都是景仰的，他可以這樣子，跟我說出幾句溫暖的話，對我們當初這種剛出道的，是很大的鼓勵。」藝人丁寧、黃鐙輝，紛紛感謝曹大哥的提攜與鼓勵，包偉銘也現身追思會，入場前先跟曹西平的人形立牌擁抱，另外，阿Ben與太太徐小可、劉明珠、陳凱倫等藝人都到場悼念。曹西平的追思會於1月27日以「最後演唱會」方式舉辦，包偉銘出席悼念。（圖／民視新聞）藝人陳凱倫說：「他是我陸光的學弟，那時候他很年輕的時候，他爸爸就拜託我們，希望能把他推薦給演藝圈，基本上他就是標準的，刀子口豆腐心的好人。」藝人劉明珠說：「曹西平曾經是當我的評審，藝人劉明珠，然後私底下後台，藝人劉明珠，他都會跟我聊很多，藝人劉明珠，看到他的（離世）新聞，藝人劉明珠，我真的是滿意外的。」不少藝人都來送別曹大哥，會場也擺著小S、王彩樺、楊繡惠、胡瓜等人的花籃，情歌天后龍千玉上台致詞時，數度落淚，至於整場追思會，由曹西平的乾兒子小俊打理。曹西平的追思會於1月27日以「最後演唱會」方式舉辦，黃鐙輝出席悼念。（圖／民視新聞）曹西平乾兒子Jeremy：「老實說這段時間我真的很慌，但是因為這樣，我更想在這裡，深心感謝每一位幫忙過的人，四哥也常說，如果有這麼一天，其實不用替他難過，他說他這一生活得很精彩了。」告別式影片的最後，則透過AI技術，讓曹西平和天上的爸媽重聚，也象徵他燦爛一生，圓滿落幕。原文出處：最後安可！曹西平追思會發「醜八怪哨子」 眾星送最後一程 更多民視新聞報導曹西平「入夢畫面」曝光！女星慟曝他留1句叮嚀被問為何生前不致敬曹西平？劉至翰親妹「回這句」網淚目龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程

