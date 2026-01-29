MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD貝雷帽成《愛情怎麼翻譯？》穿搭關鍵，高允貞同款造型單品爆紅！
隨著熱門韓劇《愛情怎麼翻譯》話題持續升溫，女主角高允貞在劇中的穿搭風格迅速成為觀眾與時尚圈關注焦點。
其中，第六集中她所配戴的 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 LOGO 羊毛貝雷帽，以簡約卻極具辨識度的設計脫穎而出，完美詮釋品牌一貫的法式休閒美學！
劇中，高允貞以自然、不造作的穿衣語彙勾勒角色溫柔而真實的魅力。這款經典貝雷帽不僅為整體造型增添層次，也巧妙平衡日常感與時尚度，成為畫面中畫龍點睛的存在，細膩呼應角色所散發的浪漫氛圍。
作為 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 品牌代言人，高允貞也在個人社群平台分享多套日常穿搭示範。從經典棒球帽到簡約秋冬單品，她以柔和色調與細節搭配，展現低調卻高度辨識的法式休閒風格，再次印證品牌所主張的隨性時髦魅力。
《愛情怎麼翻譯》高允貞同款單品一次看
延伸閱讀：
● Hogan長腿神器推出全新復古田徑鞋！2026春夏焦點新品搶先看：小白鞋也有新選擇
