Martin Garrix表演到一半Afrojack突登台！ Ultra Taiwan重現經典全場暴動

Martin Garrix 在Ultra Taiwan壓軸演出。（圖／大風吹創造提供）

「Ultra Taiwan超世代音樂節」1日於台北市大佳河濱公園登場，Afrojack、Steve Aoki、Martin Garrix接連在主舞台MainStage演出，就算下雨也不減歌迷熱情。

Steve Aoki睽違七年來台，一開場就有驚喜，只見剛演出結束的Afrojack又回到台上，現場響起兩人2011年合作的〈Beef〉，兩大DJ巨星首度在台灣驚喜合體。Steve Aoki在台上調整器材的同時，Afrojack還拿出膠帶，把自己跟Steve Aoki纏在一起，更說：「這是Afroki的未來！」

廣告 廣告

之後表演到一半的Steve Aoki瞬間脫掉上衣，他每次演出都有「拿蛋糕砸觀眾」的特別儀式，台下第一排粉絲早已舉起「Cake Me」的看板，他高喊「Cake Face」後拿起主辦單位精心準備的大蛋糕，一一砸向觀眾。最後一首歌他放送紅遍全球的〈See You Again〉，象徵與台灣粉絲久別重逢。

Steve Aoki開心砸粉絲蛋糕。（圖／大風吹創造提供）

Martin Garrix擔任主舞台MainStage壓軸演出，相隔兩年再度來台，他一連帶來〈Scared To Be Lonely〉、〈Starlight (Keep Me Afloat)〉以及新歌〈Voodoo〉、〈Told You So〉、〈Butterfly〉。當他播放〈A Sky Full of Stars〉混搭〈Our Time〉時，要全場點亮手機燈海，此時已表演結束的Afrojack再次驚喜上台，掀起全場粉絲暴動，更驚喜的是兩人重現十年前合作的作品〈Turn Up The Speakers〉，還在台上不斷擁抱，展現好交情。

Martin Garrix表演到一半，Afrojack突然登台合體。（圖／大風吹創造提供）

雖然最後半小時開始降雨，現場觀眾的熱情完全沒有被澆熄，聽到〈In the Name of Love〉全場大合唱，Martin Garrix感動地拿出手機記錄，並感性表示：「非常謝謝大家，下著雨仍繼續狂歡。我真的愛你們，我愛你們的能量，再次感謝！」最後〈Inside Our Heart〉播放到一半時，他再度感性致謝：「台灣，非常謝謝你們，太瘋狂了，我愛你們！」瞬間舞台上方施放滿天璀璨煙火，演出在滿滿的感動之中畫下完美句點。

Afrojack帶來多首經典。（圖／大風吹創造提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導