Martin Garrix透露百大排名霸榜秘訣 睽違7年回歸Steve Aoki砸蛋糕橋段已備好

本屆Ultra Taiwan祭出台灣史上單日音樂節最強卡司陣容，包括五屆世界百大DJ冠軍Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）、「電音巨人」Afrojack（艾佛傑克）、「電音大帝」Steve Aoki（史蒂夫青木）等超過30組國際頂尖藝人。主辦單位近日在官方社群驚喜宣布開放後台見面會抽選活動，意外釣出「電音巨人」Afrojack本人回覆：「你們可以來見我，如果你們喜歡我的話！」

相隔兩年再度來台的Martin Garrix，將帶著全新迷你專輯《ORIGO》登場，這也是他在年底前最後一場東亞巡演。他受訪時坦言，越專注於讓自己快樂的創作，粉絲就越欣賞，排名也越高。他表示，能夠參與觀眾求婚等人生時刻「真的很棒」，足見他對每一次演出的重視。

Steve Aoki也為了台灣粉絲特別拍攝影片喊話：「這次一定會是個傳奇，一定很瘋狂！」他更提醒大家「記得站到最前排」，因為他的經典橋段「砸蛋糕」將在台北重現，主辦單位已準備了10個大型訂製蛋糕迎接這位「電音大帝」，勢必將掀起全場高潮。

此外，亞洲最強Girl Power也將震撼登場。最吸睛的莫過於平交道女神Amber NA（藍星蕾）、Lyla（蕾菈）及台灣最美DJ Peipei（林佩佩）三大亞洲百大女神DJ將在主舞台世紀合體演出，將氣氛燃燒到最高點。

本屆Ultra Taiwan將設立三大音樂舞台，包括主舞台MainStage、反派舞台RISISTANCE，以及全面升級為360度環繞舞台的ParkStage，首度呈現Face to Face DJ Battle的競技玩法。這場備受國際權威肯定的音樂盛會，將在11月1日於台北大佳河濱公園盛大登場。



