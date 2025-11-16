Marz23共浴愛妻畫面曝光！親密互擁尺度破表

Marz23邀老婆共演MV。華納音樂提供

Marz23的新單曲〈魅惑天空2Ø25〉，MV邀請愛妻共同出演，兩人在鏡頭前幾乎不用表演，以最自然的互動展現真實伴侶間的依靠、拉扯與連結，使畫面情感更具說服力。

〈魅惑天空2Ø25〉翻唱自中島美嘉的經典曲〈GLAMOROUS SKY〉，也是 Marz23青少年時期踏入音樂世界的關鍵啟蒙。他回憶，國三那年看完日本動漫《NANA》後，第一次被龐克與視覺系衝擊，主題曲更讓他撿起塵封多年的木吉他、翹課苦練八小時，並開始創作。

廣告 廣告

Marz23邀老婆共演MV。華納音樂提供

那段「不被理解但義無反顧」的青春，也成為他日後所有音樂道路的起點。他笑說，那首歌讓他第一次確定「自己想成為誰」，因此在《NANA》上映滿20週年之際，以〈魅惑天空2Ø25〉向當年的自己致意，稱這是他人生中最重要的夢。

Marz23邀請愛妻共同出演MV，兩人互動展現真實伴侶間的依靠、拉扯與連結，影像則以黑與白象徵不安、拉扯、依戀與投入，鎖鏈、黑色液體等象徵性元素描繪內在轉折；Marz23表示，這次翻唱不只是致敬，更是獻給20年前那個被質疑、卻依然努力追夢的自己，期望〈魅惑天空2Ø25〉能像當初陪伴他一樣，成為更多人在面對低潮與困惑時的力量。

Marz23邀老婆共演MV。華納音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

直擊／丁噹「無緣的男友」是他！2人又牽又抱公開放閃 正宮現身狂噴怒火

朱孝天哭了！被除名「F4」巡演後首露面 情緒潰堤哽咽落淚

梁靜茹巧撞五月天同城開唱 大方遙送祝福「好朋友」