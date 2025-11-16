Marz23同框愛妻共浴 翻唱中島美嘉經典歌影響他20年

Marz23推出新歌。（圖／華納音樂提供）

Marz23推出新歌〈魅惑天空2Ø25〉，該曲翻唱自中島美嘉〈GLAMOROUS SKY〉，對他來說具有特別意義，更是他踏上音樂道路的起點，MV更邀來愛妻入鏡，以黑白視覺拍攝，簡潔呈現兩人之間的情感連結，兩人從擁抱、拉扯到凝視彼此，每一個動作都像是他們情感的延伸。

Marz23回憶，他在國三那年看完日本動漫《NANA》，第一次被龐克與視覺系震撼，當時的電影主題曲〈GLAMOROUS SKY〉也成為他開始練琴、創作甚至投入音樂的起點。他撿起姐姐塵封三年的木吉他，翹課練琴八小時，畫煙燻妝、穿鉚釘，走上一條不被理解卻義無反顧的道路，他笑說：「那首歌讓我知道自己想成為誰。」如今在《NANA》上映滿20周年之際，他透過〈魅惑天空2Ø25〉向當年的自己致意，「這首歌是我人生最重要的夢，它定義了今天的我。」

MV影像以黑與白呈現兩種情感狀態，黑象徵不安與拉扯，白則代表依戀與投入。畫面中鎖鏈、黑色液體等元素，分別呈現被牽引與內在轉變的過程；而半圓形天頂的俯視鏡頭，也強化了情緒被推向極限的張力。結尾以「埋葬」意象收尾，象徵Marz23將過去20年的青春與迷惘放下，像是一場自我淬煉的儀式，獻給所有曾因不被理解而掙扎、卻依然勇敢做自己的人們。

Marz23邀請愛妻一起拍MV。（圖／華納音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導